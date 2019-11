Die Gesundheitsserie der EZ dreht sich diese Woche um das Herz. Das ist immerhin der größte Muskel unseres Körpers und dementsprechend ist es wichtig, auf das Organ zu achten. Professor Matthias Leschke ist Chefkardiologe am Klinikum Esslingen.

Am Freitag, ab 16 Uhr, ist der Mediziner in der EZ-Fragestunde zu Gast und beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema Herz. Schicken Sie Ihre Fragen gerne bis Mittwoch, 12 Uhr, an online.redaktion@ez-online.de oder kommentieren Sie den dazugehörigen Beitrag auf unserer Facebook-Seite.