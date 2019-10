EsslingenDer Trend des Veganismus ist allgegenwärtig. Immer häufiger lassen sich vegane Produkte in Supermarktregalen oder Gerichte auf Speisekarten finden. Selbst ausschließlich vegane Restaurants sind keine Seltenheit mehr. Gabriela Letzing betreibt mit ihrem Imbiss Delicantina ein solches in Esslingen. Am Freitag, ab 16 Uhr, ist die Restaurantbesitzerin in der EZ-Fragestunde zu Gast und beantwortet Ihre Fragen rund um den veganen Lebensstil, spricht über die damit verbundenen Herausforderungen und welche Vorteile eine Ernährungsumstellung mit sich bringt. Schicken Sie Ihre Fragen gerne bis Donnerstag, 12 Uhr, an online.redaktion(at)ez-online.de oder kommentieren Sie den dazugehörigen Beitrag auf unserer Facebook-Seite.