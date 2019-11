Aichwald3,41 Millionen Menschen brauchten in Jahr 2017 in Deutschland Pflege. Und die Tendenz ist weiter steigend. „Wir versuchen, Angehörigen die Pflege daheim zu ermöglichen“, sagt Jana Peschla, die Geschäftsführerin der Diakonie- und Sozialstation Schurwald. Manchmal stießen die Familien und die ambulanten Pflegekräfte aber einfach an Grenzen; etwa dann, wenn die Patienten dement sind. Mehr als 200 Männer und Frauen betreut das Team der Sozialstation in den Gemeinden auf dem Schurwald. Die Büroräume sind im Rathaus in der Alten Dorfstraße in Aichschieß.

„Der Bedarf ist groß“, verweist Peschla auf die Pflegestatistik des Jahres 2017. Von den 76 Prozent der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden, werden 51,7 Prozent alleine von den Angehörigen versorgt. 24,3 Prozent der Familienmitglieder, die die Pflege stemmen, holen sich Hilfe von ambulanten Pflegediensten.

Meist vermitteln die Sozialen Dienste der Krankenhäuser den Erstkontakt zwischen Angehörigen und den Pflegekräften. „Dann kommen wir zu den Familien nach Hause und besprechen ganz offen, ob die Pflege machbar ist oder nicht“, sagt Regine Held von der Pflegedienstleitung der Sozialstation Schurwald. Zwar gebe es viele Hilfen für die Menschen, die einen Angehörigen daheim pflegen. Aber wenn ein Patient oder eine Patientin zum Beispiel an sehr schwerer Demenz leide und wenn 24-Stunden-Betreuung nötig sei, stießen die ambulanten Dienste an ihre Grenzen. Dennoch unterstütze man die Angehörigen, wenn es geht: „Wir stellen uns auch herausfordernden Situationen.“

Angehörigen Ängste nehmen

„Immer wieder beobachten wir aber auch, dass wir Angehörigen Ängste nehmen können“, sagt Held. Meist kämen die Pflegekräfte der Sozialstation Schurwald zu den Menschen, wenn diese noch nicht schwer pflegebedürftig sind. „Dann wächst man gemeinsam in die Aufgaben hinein.“ Die Sozialstation hat auch Schulungen für Angehörige im Angebot. Da lernen sie zum Beispiel, wie man kranke Menschen bettet. Neben der klassischen Pflegetätigkeit mit Medikamentengabe, Insulinspritzen oder palliativer Versorgung schwerst kranker Menschen bietet die Sozialstation auch Haushaltshilfen. „Wir kommen nicht, um den Großputz zu machen“, stellt Regine Held klar. Ziel der Mitarbeiterinnen sei es, die Seniorinnen und Senioren dabei zu unterstützen, möglichst viele Arbeiten selbst zu machen: „Gemeinsam klappt es meist mit der Wäsche oder mit Bügelarbeiten.“ Wenn Angehörige selbst berufstätig sind und wenig Zeit haben, gibt es die Alltagsbegleiter. Sie gehen mit den Patienten spazieren, leisten Gesellschaft und geben Ansprache.

Für Geschäftsführerin Jana Peschla ist es sehr wichtig, den Angehörigen durch den Dschungel der Bürokratie zu helfen: „Da blicken viele nicht durch.“ Denn die Probleme fangen nach ihren Worten bereits mit der Einstufung beim Pflegegrad an. Wenn die Familien das wünschen, ist jemand vom Leitungsteam der Sozialstation dabei, wenn der Medizinische Dienst der Krankenversicherung den Patienten begutachtet. Über Themen wie Verhinderungspflege oder Pflegegeld informieren die Mitarbeiterinnen. „Für speziellere Fragen verweisen wir an den Pflegestützpunkt nach Esslingen“, sagt Peschla. „Was die Pflege angeht, gibt es im Kreis Esslingen ein dichtes Netz von Hilfen.“

Auszeit vom Pflegestress

Ganz wichtig ist es dem Team der Schurwald-Sozialstation, den Angehörigen auch Freiräume zu verschaffen. „Wer täglich in der Pflege eingespannt ist, muss auch mal raus“, sagt Jana Peschla. Immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr gibt es eine Betreuungsgruppe für Demenzkranke und Schlaganfallpatienten.

In der Begegnungsstätte des Seniorenzentrums in Schanbach werden die Menschen liebevoll betreut und gefördert. „Das ist auch für die Patienten ein Gewinn, denn sie kommen mit anderen Menschen zusammen“, ist Regine Held überzeugt. Mit einem abwechslungsreichen Programm werden die Menschen gefördert. Die Angehörigen haben dann Zeit, mal zum Friseur oder zum Arzt zu gehen. Oder sie dürfen sich mal ins Café setzen.

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige pausiert zwar, aber auch das findet Jana Peschla ein wichtiges Angebot. „Da haben Teilnehmer die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen und sich über Erfahrungen im Pflegealltag auszutauschen.“