EsslingenIn Gesprächen mit mehreren Personen oder Gesprächen in lauter Umgebung beginnen die ersten Schwierigkeiten. Die Höranstrengung steigt so weit an, dass einem die Lust am Hören im wahrsten Sinne vergeht. Jetzt ist es höchste Zeit – machen Sie einen kostenlosen Hörtest.

Ein Hörtest gibt die ersten Informationen, wann Töne gehört werden. Das Sprachverstehen wird dann in Prozent gemessen. Beim Baumann Hörprofil messen wir darüber hinaus die Hörempfindung, was ein Indikator für das Lautstärkeempfinden und die Entwöhnung ist. Auch das Sprachverstehen in ruhiger und in geräuschvoller Umgebung wird gemessen, da es ein wichtiger Indikator für die Höranstrengung ist.

"Langzeitstudien haben gezeigt, dass Menschen mit Hörstörungen bis zu fünfmal häufiger eine Demenz entwickeln." Dr. med. Christiane Völter, Universität Bochum

Zu früh gibt es nicht, zu spät schon. Je länger man wartet, desto mehr muss das Hören und vor allem das Verstehen erst wieder gelernt werden. Damit Sprache verarbeitet werden kann wird gutes Hören vorausgesetzt. Die Reizverarbeitung verschlechtert sich und das Gehirn verlernt Sprache und Geräusche angemessen zu verarbeiten. Das Verstehen wird anstrengender, denn die Lücken müssen ergänzt werden. Die Geräuschempfindung nimmt zu. Jetzt besteht die Gefahr inaktiv zu werden und sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen.

Hören (peripheres Hören) und Verstehen (zentrales Hören) geschieht aber an unterschiedlichen Orten. Beides zusammen ermöglicht uns eine Kommunikation ohne große Anstrengung.

Bei den meisten Innenohrschäden werden vor allem hohe Töne schlecht gehört. Dies wirkt sich insbesondere auf das Sprachverstehen aus. Weil die Nervenzellen der Hörbahnen nicht mehr stimuliert werden, bilden sie sich zurück und bauen ihre Verknüpfungen zu benachbarten Nervenzellen (sogenannte Synapsen) ab. Während die Schädigung der Haarsinneszellen nicht mehr umkehrbar ist, lassen sich durch gezieltes Training die Verknüpfungen von Nervenzellen der Hörbahnen wiederaufbauen, verbessern und neue Synapsen anlegen. So lernt das Gehirn wieder Gehörtes besser zu interpretieren und einzuordnen, zum Beispiel Sprache klarer zu verstehen und unerwünschte Geräusche auszublenden. Moderne Hörsysteme können Lautstärke in bis zu 50 Kanälen nur dann richtig verarbeiten, wenn sie individuell und nicht nach statistischen Werten ermittelt werden und in das Hörsystem für jeden Kanal richtig einprogrammiert wurden.

Wir verwenden daher ein speziell dafür entwickeltes Verfahren, um Ihnen einen bestmöglichen Ausgleich zu gewährleisten. Jeder Frequenzgang wird in jeder Lautstärke auf Ihre Empfindung optimal eingestellt. Dadurch ist ein Ändern der Lautstärke überflüssig, denn es arbeiten automatische Systeme auch wirklich individuell automatisch und nehmen dem Träger jegliche Anpassung der Lautstärke sogar frequenzabhängig ab.

Erfolgreiche Versorgungen sind das Resultat einer professionellen Beratung. Natürlich können Sie wochenlang verschiedene Hörgeräte probetragen, um letztlich genervt vom ständigen Vergleichen und Umstellen sich für „das vermeintlich Beste“ zu entscheiden. Sie können sich aber auch in unseren Fachgeschäften mit einem professionellen Beratungskonzept über die für Sie optimale Versorgung informieren. Die durch unsere Hörspezialisten bestens und individuell angepasste Hörlösung kann in gewohnter Umgebung zur Eingewöhnung und Vergleich getestet werden.

Grenzenlose Freiheit

Hörgenuss pur sorgt für Flexibilität und Ungebundenheit – jetzt kostenlos testen!

Das neueste multifunktionale Technologie Wunder des Herstellers Phonak bietet seinen Nutzern nicht nur einen klaren und vollen Klang, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität und Freiheit – und dies jeden Tag aufs Neue!

Ungebunden dank Akku-Technologie

Abends werden die Hörsysteme in die komfortable Aufbewahrungsbox, wie zum Beispiel dem praktischen Mini Charger Case, aufgeladen. Die Aufbewahrungsbox verfügt über eine USB Ladefunktion. Damit kann die sichere Aufbewahrung und das Laden der Hörgeräte überall und komfortabel vorgenommen werden. Der Hörsystemträger ist somit komplett ungebunden.

Bluetooth-Verbindung mit bluetooth-fähigen Telefonen und Multimedia-Geräten

Die neuen Marvel Hörsysteme können zum Beispiel problemlos über Bluetooth mit Smartphones sowie TV- und Multimedia-Geräten gekoppelt werden und die Audiosignale auf beide Ohren übertragen. So ist das Telefonieren sogar freihändig möglich. Dank integrierter Mikrofone im Hörgerät, die die Stimme des Hörgeräteträgers aufnehmen, kann komplett freihändig telefoniert werden. Über einen Tastendruck am Hörsystem werden Telefongespräche angenommen. Da muss das Telefon nicht mal mehr aus der Tasche geholt werden. So kann beispielsweise auch ein Hörspiel im ganzen Haus direkt am Ohr gehört werden.

Ausgezeichnet

Inhaber Rainer Baumann ist stets bemüht, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern das Beste für die Kunden zu erreichen. Dieses Bemühen wird regelmäßig belohnt. „Ich bis sehr stolz auf unsere seit zehn Jahren in Folge erhaltenen Top 100 Akustiker 2019/2020 Auszeichnung. Sie spornt uns an für unsere Kunden immer noch besser zu werden.“

Ein Interview mit Hörakustikmeister Rainer Baumann lesen Sie hier.