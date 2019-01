Anzeige

Zum 22-jährigen Bestehen hat die Narrenzunft Kolba Hexa Baltmannsweilerjüngst mit etwa 1000 Gästen einen gelungenen Fasnetsauftakt in die Kampagne 2018 gefeiert. Es war auch das 22. Fasnetsopening. Narrenzünfte und Guggenmusiker aus dem kompletten süddeutschen Raum gestalteten ein abwechslungsreiches Programm und feierten bis in die Nacht hinein ein fröhliches Fest - mit Unterstützung zahlreicher Helfer der Zunft sowie von der Veranstaltungstechnik Taxis und DJ Didi. Beim Zunftmeisterempfang gab’s Anstecker von der Gemeinde Baltmannsweiler. Die Kolba-Hexa verzichteten wieder auf Gastgeschenke, sondern sammelten für eine Spende an das Theodor-Rotschild-Haus in Esslingen. Von nun an rufen die Kolba-Hexa an den kommenden Wochenenden wieder regelmäßig: „Ratza Buz, lass raus die Wutz!“