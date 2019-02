Anzeige

Kreis EsslingenZahlreiche Rathäuser in der Region warten darauf, gestürmt zu werden, das Narrenbaumstellen hat begonnen, Hästräger und Hexen ziehen durch die Straßen. Hier sind die wichtigsten Termine, noch mehr Veranstaltungen und ausführlichere Informationen finden Sie in einer interaktiven Karte im Internet unter www.esslinger-zeitung.de.

Aichtal: Die Täleshexen stürmen am Schmotzigen Donnerstag um 11.11 Uhr das Rathaus, ab 20 Uhr spielen die Party-Schwaben bei der Hexennacht mit Tanz und Guggenmusik in der Festhalle Aich, Karten für elf Euro im VVK.

Baltmannsweiler: Rathaussturm der Kolba-Hexa am 1. März um 15 Uhr am neuen Rathaus mit Guggen-Musikern aus Köngen. Für Kinder gibt es am Faschingssonntag die Faschingsfeier des TSV im Bürgerhaus Hohengehren.

Deizisau: Narrentreiben mit Bewirtung am Marktplatz am 24. Februar ab 12 Uhr, später Narrenbaumstellen vor dem alten Rathaus, ab 14 Uhr Umzug.

Esslingen: In Berkheim findet am 23. Februar nach Narrenmesse und Straßenfest ab 19.11 Uhr der Nachtumzug der Berkheimer Narren statt, anschließend Party in der Osterfeldhalle. Am Schmotzigen Donnerstag führt um 19.33 Uhr ein Fackelzug vom Berkheimer Gemeindezentrum zur Weiberfasnet mit Narrengericht beim Hasenheim. Faschingsparty für Kinder gibt es von den Karnevalsfreunden Esslingen, am 17. Februar ab 14 Uhr in der Turnhalle Hohenkreuz. Ebenfalls für Kinder: Spiel, Tanz und Tombola der Karnevalsgesellschaft Esslingen-Zwieblingen am 5. März im Salemer Pfleghof ab 14.30 Uhr. Um 18 Uhr am selben Tag wird beim alten Rathaus die Fasnet verbrannt.

Hochdorf: Am 15. Februar feiern die Dalba-Hexa ab 19 Uhr Hallenfasnet in der Breitwiesenhalle mit Live-Band, tags darauf ziehen ab 16 Uhr über 80 Narrengruppen beim Dämmerungsumzug durch Hochdorf.

Nellingen: Die Narrenzunft stellt am 9. Februar um 14 Uhr ihren Narrenbaum an der Halle in Nellingen, anschließend wird in der Halle mit DJ, Essen und Getränken gefeiert, Programm auch für Kinder.

Neuhausen: Die Kostümprunksitzung des Narrenbunds mit Tanz, Sketchen, Büttenreden und Musik findet am 9., 15. und 16. Februar jeweils um 19.33 in der Egelseefesthalle Neuhausen statt, Karten ab 23 Euro im VVK. Die Hexen tanzen am Schmotzigen Donnerstag beim Rathaussturm um 19.11 Uhr um das Feuer auf dem Schloßplatz. Am Faschingssonntag zieht ab 13.33 Uhr der Umzug mit rund 90 Gruppen durch die Innenstadt, Kinderumzug mit Kinderfasnet in der Egelseehalle findet am Faschingsdienstag statt. Närrisches Programm mit Live-Band, Tanz und Bar bietet der Männergesangverein bei seiner großen Filder-Fasnets-Show am 1. und 2. März in der Egelseefesthalle, Einlass 18 Uhr, Karten für 20 Euro im VVK.

Wendlingen: Nach öffentlichem Wecken veranstalten die Wendlinger Narren am Schmotzigen Donnerstag ab 16 Uhr eine Kinderdisco auf dem Marktplatz, um 18 Uhr stürmen die Hexen das Rathaus.

Wernau: Narrenbaumstellen und Rathaussturm der Wernauer Narren am Schmotzigen Donnerstag ab 12 Uhr, abends Open-Air-Konzert mit Guggenmusik am Quadrium. Tags darauf ist ab 19 Uhr Alemannische Nacht mit Hexenfeuer vor dem Quadrium, anschließend Narrentreiben in der Stadthalle mit Band, Eintritt 13 Euro – Einlass nur mit Kostüm. Beim Umzug am 2. März ziehen ab 14 Uhr über 3000 Hästräger und Musikgruppen durch die Stadt. Für Kinder gibt es am Faschingsdienstag ab 14 Uhr Spiele und Show in der Stadthalle, Eintritt drei Euro.