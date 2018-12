Anzeige

Von Peter Stotz





Auch gestern waren am Stand der Eßlinger Zeitung beim Postmichelbrunnen wieder bekannte Persönlichkeiten aus dem Landkreis für die EZ-Weihnachtsspendenaktion aktiv. Für einiges Aufsehen und guten Umsatz sorgten dabei auch etwa 40 Nikolausmützen-Träger. Landrat Heinz Eininger verlor nicht viel Zeit bei seinem Einsatz am EZ-Glühweinstand. Kaum hatte er die rote Schürze umgebunden, nahm er auch schon die ersten Kundenwünsche entgegen. „Ich bin schließlich schon seit Jahren dabei und ein erfahrener Zapfer. Mich bringen auch Sonderwünsche nicht aus der Ruhe“, sagte er. Für die neue Sozialdezernentin Katharina Kiewel war es zwar eine Premiere, doch sie ist vorbelastet: „Ich stamme von der Mosel und bin quasi im Wein geboren. Da schreckt mich ein Glühweinstand doch nicht“, sagte sie. Für Franz Scholz, den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, war es hingegen sehr wichtig, sich „mit Rücksicht auf mein Alter“ Verstärkung ins Boot zu holen. Deshalb präsentierte er seinen drei Monate alten Enkel Philipp als Mitstreiter am Stand.

Gutscheine eingelöst

Eine Menge Spaß hatten auch etwa 40 Nikolausmützen-Träger, die sich beim Postmichelbrunnen tummelten. Sie hatten an einem Gewinnspiel der Kreissparkasse teilgenommen. Dabei wurde die Teilnahmekarte gestern Abend gegen einen Gutschein für Wurst und Getränk eingetauscht, der am EZ-Stand eingelöst werden konnte. Zusammen mit dem Gutschein erhielten die Teilnehmer auch die rot-weiße Kopfbedeckung, und so war der Platz vor dem Glühweinstand von gut gelaunt plaudernden Nikoläusen belagert.

Die Idee, das Gewinnspiel als Beitrag zur Weihnachtsspendenaktion einzusetzen, stammt von Carina Mettchen, Mitarbeiterin im Marketing der Bank. „Die Adventskalender-Gewinnspiele laufen über unsere Internetseite, mit dieser Aktion können wir persönliche Kontakte zu den Kunden knüpfen und sie zum Mitmachen bei der Spendenaktion anregen“, sagte sie. Auch Pressereferent Martin Turetschek ist überzeugt, dass der Nikolausmützen-Treff eine gute Idee war: „Da wird sicher noch ein bisschen mehr Geld in die Kasse der Spendenaktion fließen.“

Auch heute tummelt sich wieder viel Prominenz am EZ-Glühweinstand beim Postmichelbrunnen. Ab 15 Uhr zapft Andreas Baur, Leiter der Galerie Villa Merkel, für den guten Zweck, ab 17 Uhr übernimmt das Grafenpaar der Karnevalsfreunde. Um 19 Uhr kommt dann Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht an den Stand. Unterstützt wird er von Volksbank-Vorstand Heinz Fohrer und Thomas Isele, Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen.