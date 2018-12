Anzeige

EsslingenMenschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind – das ist das Ziel der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Viele Menschen engagieren sich dafür, ob durch eine größere Spende oder indem sie Glühwein oder Punsch am EZ-Stand kaufen.

Spende: „Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist von Anfang an ein treuer Partner der EZ-Weihnachtsspendenaktion“, freute sich Christine Bechtle-Kobarg, Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“, bei der alljährlichen Übergabe eines symbolischen Schecks. Denn die Überweisungsträger für die Spenden, die kostenlos von der Sparkasse zur Verfügung gestellt werden, seien ein wichtiger Posten, dessen Wert nun den Bedürftigen zugutekomme. „Es ist für uns selbstverständlich, etwas an die Menschen, die in unserem Geschäftsbereich leben, zurückzugeben“, betonte Felix von Heißen, Esslinger Regionaldirektor der KSK. Jeder Cent komme direkt dort an, wo er dringend benötigt werde und man wisse auch wohin er fließe. Felix von Heißen findet die Mischung gelungen: Zum einen werden Organisationen bedacht wie der CVJM, der dieses Jahr ein Großzelt erhalten soll, aber auch Einzelne wie Kinder oder Familien. „Und auch Rentner“, fügte Christine Bechtle-Kobarg an. Die Altersarmut nehme nämlich immer mehr zu.foe

Menschen, die Hilfe brauchen: Ein 45-jähriger Mann wohnt seit vielen Jahren im Ambulant Betreuten Wohnen Oberesslingen der Offenen Herberge. Seit langer Zeit leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung mit psychotischen und depressiven Symptomen, ausgelöst durch eine Familientragödie, Verfolgung und anschließende Flucht nach Deutschland. Bis zu seinem ersten Zusammenbruch war er über fünfzehn Jahre ein geschätzter Mitarbeiter einer Esslinger Tiefbaufirma. Seit zwei Jahren arbeitet er nur noch halbtags, weil er durch seine Krankheit sehr schnell erschöpft ist. Er kann sich mittlerweile kaum noch persönliche Wünsche erfüllen und wenn er etwas übrig hat, gibt er es für Spielsachen für seine Kinder oder gemeinsame Ausflüge aus. Von seiner Frau lebt er getrennt. Die Offene Herberge will den 45-Jährigen mit Ihrer Spende mit Kleidung für den Winterausstattung.

Ein Mann wohnt seit Oktober 2007 im Ambulant Betreuten Wohnen Oberesslingen der Offenen Herberge. Er leidet unter chronischer Schizophrenie und Panikattacken und ist erheblich lernbehindert. Auf Grund seiner Einschränkung bekommt er seit 2006 keine unbefristete Erwerbsminderungsrente mehr, sein Sozialhilfezuschlag ist ebenfalls niedrig. Der Mann ist knapp zwei Meter groß und wiegt rund 150 Kilogramm. Seine Matratze ist mittlerweile durchgelegen und bietet daher keinen Halt mehr für seine Wirbelsäule. Die Offene Herberge sucht deshalb nach einem Zuschuss für eine neue, stabile Matratze und einen Matratzenschoner, um dem 43-Jährigen zukünftig einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen.

Eine alleinerziehende Mutter hat mit depressiven Symptomen zu kämpfen und wird daher vom Gemeindepsychiatrischen Dienst betreut. Ihre Tochter weist eine Entwicklungsstörung von eineinhalb Jahren auf und besucht daher einen Sonderkindergarten. Das Mädchen hatte vor kurzem einen Wachstumsschub. Da die beiden im Moment von öffentlichen Geldern leben, ist es nach der Anschaffung eines neuen Kinderbetts schwer für die Mutter, das Geld für neue Winterbekleidung zu mobilisieren. Daher bittet sie um Unterstützung in Form einer Spende. jg

EZ-Glühweinstand: Landrat Heinz Eininger übernahm wieder mit seiner Sozialdezernentin Katharina Kiewel für zwei Stunden den Dienst am EZ-Stand – wie immer bereit, währenddessen leidenschaftlich über Themen der großen und kleinen Politik zu debattieren. Auch Dekan Bernd Weißenborn, der mit Siegfried Bessey, dem Vorsitzenden des evangelischen Kirchengemeinderats Esslingen, eine Schicht übernahm, schätzt am Weihnachtsmarkt vor allem die Kommunikation. Am Ausschank, so Weißenborn, rede er mit den Leuten „über Gott und die Welt“.gsc

Heute schenken am EZ-Stand von 17 bis 18 Uhr Wirtschaftsförderer Marc Grün, und von 18 bis 19 Uhr Büchereileiterin Gudrun Fuch s aus.