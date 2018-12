Anzeige

EsslingenObdachlose, Menschen mit schweren Erkrankungen oder Familien in Armut – häufig befindet sich der sprichwörtliche Rand der Gesellschaft in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Den mitfühlenden Leserinnen und Lesern der Eßlinger Zeitung sowie Unternehmen aus der Region ist das bewusst. Aus diesem Grund haben sie auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion großzügig Geld an den Verein Gemeinsam helfen überwiesen. Damit die Finanzspritzen rechtzeitig zu Weihnachten bei den Hilfsbedürftigen ankommen, hat EZ-Herausgeberin und Vereinsvorsitzende Christine Bechtle-Kobarg nun kurz vor Heiligabend Vertreter der sozialen Organisationen und verschiedenen Gemeinden ins Verlagshaus in der Zeppelinstraße eingeladen. „Ich freue mich, weil das Geld für sehr schöne Spendenziele vorgesehen ist“, sagte Bechtle-Kobarg, die mit dem Verlauf der diesjährigen Aktion sehr zufrieden ist. „Wir haben beinahe die Summe des Vorjahrs erreicht, da können wir uns freuen. Und die Aktion geht ja noch ein bisschen.“ Norbert Kindler, Schatzmeister bei Gemeinsam helfen, überreichte anschließend die Spendenschecks an die Gäste. Die Empfänger, in deren Namen Eberhard Haußmann, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands Esslingen, ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und Spender richtete, haben für das nun erhaltene Geld ganz unterschiedliche Verwendung.

Der Verein für Sozialpsychiatrie (VSP) betreibt in der Tagesstätte ZAK eine Werkstatt, in der von psychisch kranken Menschen Montagetätigkeiten und Dienstleistungen für Firmen in der Umgebung ausgeführt werden. Hierfür wird ein neues Transportfahrzeug benötigt, damit weiterhin Material abgeholt und die hergestellten Gegenstände ausgeliefert werden können. „Nichts stabilisiert Menschen mehr als Arbeit“, sagt VSP-Geschäftsführerin Barbara Wolf: „Und hierfür ist ein gut funktionierender Transporter unglaublich wichtig.“ Für ein neues Gefährt erhält der Verein 20 000 Euro.

Das Großzelt des CVJM Esslingen, das seit mehr als 20 Jahren im Sommer auf dem Zeltlagerplatz am Bodensee aufgebaut wird, hat ausgedient. Im kommenden Jahr wird auf dem Gelände, wo mehreren hundert Kindern, Jugendlichen und Familien ein günstiger Sommerurlaub ermöglicht wird, ein neues Zelt stehen. Johannes Eger und Reinhart Deyle nahmen hierfür 5000 Euro in Empfang. „Wir sind sehr froh, dass der Beschluss für die Neuanschaffung gefasst wurde und freuen uns über die Unterstützung“, sagte Eger.

Ralf Brenner von Heimstatt Esslingen freute sich ebenfalls über die finanzielle Unterstützung. 2460 Euro erhielt der Verein, um Einzelpersonen unter die Arme zu greifen. „Das ist sehr schön – manch einer braucht neue Kleidung oder ein neues Bett“, sagte Brenner. Genauso sieht das Marius Osswald vom Amt für Soziales und Sport der Stadt Esslingen: „Bei den Einzelfällen geht es um die Grundausstattung des täglichen Bedarfs. Dinge wie Brillen, Sofas oder Waschmaschinen.“ 25 Anträge werden nun durch die Spendenaktion bezuschusst, hierfür erhielt die Stadt 15 250 Euro. Auch Ilona Röhm und Daniel Gerlich vom Landratsamt Esslingen (14 310 Euro) und Esteban Rojas vom katholischen Pfarramt St. Paul (3000 Euro) wurden Schecks für Einzelfälle übergeben.

Ein neues Fahrzeug möchte sich der Diakonieladen Esslingen anschaffen. Statt des reparaturanfälligen Fiat Duplos soll schnellstmöglich ein Elektrotransporter gekauft werden. „Durch die Weihnachtsspendenaktion haben wir mit einem Mal die Hälfte der Anschaffungskosten gedeckt“, freute sich Tanja Herbrik, Fachbereichsleiterin Armut und Beschäftigung des Kreisdiakonieverbands, über die Bezuschussung von 20 000 Euro. „Jetzt müssen wir uns auf die Socken machen und das übrige Geld auftreiben.“

Für die Einzelfallhilfe verwendet die Caritas Fils-Neckar-Alb das Spendengeld. Menschen in finanziellen oder anderen Notlagen finden Ansprechpartner in den „Orten des Zuhörens“. Mit den 8000 Euro soll das Angebot unterstützt werden. Genauso wie die Familiensprechstunde, eine Beratung für Familien und Einzelpersonen. „Schön, dass wir bedacht wurden“, sagte Leiterin Helga Rütten.

Monika Mattes vertrat die Gemeinde Baltmannsweiler, die den Erlebnisspielplatz im Ort ausweiten will. Dieser ermöglicht Kindern zahlreiche Spielvarianten und soll nun ergänzt werden. Hierfür gab es einen Scheck über 5000 Euro.

Ebenfalls 5000 Euro erhielt die sozialmedizinische Nachsorge der Lebenshilfe Göppingen, die Familien mit chronisch oder schwerstkranken Kindern beim Übergang von der Kinderklinik in das heimische Kinderzimmer unterstützt. „Dabei geht es oft um sehr kleine und sehr kranke Kinder“, sagte Michael Tränkle, der zur Veranschaulichung eine Spielzeugpuppe mitgebracht hatte.

„Das Schöne ist, dass die Spender wissen, wo ihr Geld hingeht und, dass es dort gut aufgehoben ist – deshalb möchte auch ich an dieser Stelle noch einmal danken“, sagte Bechtle-Kobarg abschließend, ehe sie allen Gästen schöne Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019 wünschte.