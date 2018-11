Anzeige

Der Großraum Stuttgart ist bundesweit eine der wirtschaftsstärksten Regionen – das ist kein Geheimnis. Davon profitiert auch der Landkreis Esslingen: Den hier ansässigen Unternehmen geht es beinahe durch die Bank gut, die Arbeitslosenquote ist gering. Und dennoch führen nicht alle Menschen ein sorgloses Leben. Ein Unfall, psychische Probleme, eine langwierige oder chronische Erkrankung, der Verlust des Arbeitsplatzes, familiäre Konflikte oder persönliche Schicksalsschläge verändern das Leben oft von heute auf morgen und lassen Zukunftsträume zerplatzen.

Hierfür wurde einst die EZ-Weihnachtsspendenaktion, die vom Verein Gemeinsam helfen getragen wird, ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, Menschen in der Stadt und im Kreis Esslingen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. Um das Leben der Betroffenen zumindest ein kleines bisschen zu erleichtern, kommen die Spenden der Leserinnen und Leser nicht nur sozialen Einrichtungen (siehe unten) zugute. Die Hälfte der Spendengelder geht an in Not geratene Familien oder Einzelpersonen, die von den Sozialbehörden in der Stadt und im Kreis betreut werden und deren Mitarbeiter wissen, woran es am dringendsten fehlt.

Einige Fälle aus dem vergangenen Jahr illustrieren, wie hart das Schicksal teilweise zuschlägt. Genauso zeigen sie aber, dass es oftmals keiner großen Summen bedarf, um den Menschen in Not zu helfen: Ein 38-Jähriger beispielsweise musste in den vergangenen Jahren gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften. Der gebürtige Berliner verlor kurz hintereinander seinen Bruder und seine Mutter und brach daraufhin seine Berufsausbildung ab. Wegen langer Krankheit verlor er schließlich seine Arbeit in Esslingen. Kaum hatte er sich davon erholt, starb 2007 sein Kind. Er wurde depressiv und es folgten Verlust des neuen Arbeitsplatzes, Trennung, Schulden und Verlust der Wohnung. Durch die Spenden konnte der Mann nun seine kaputtgegangene Waschmaschine ersetzen.

Geholfen werden konnte auch einer Frau, die an starkem Übergewicht leidet und im dritten Stock einer Obdachlosenunterkunft wohnt. Weil sie seit einigen Monaten unter Nacken- und Rückenschmerzen litt und deshalb schlecht schlief, wurde von den Spenden der EZ-Leser ein orthopädisches Kissen finanziert.

Aufgrund einer Krebserkrankung ist eine 74-Jährige schwerbehindert. Leider bekommt die Frau nur wenig Rente sowie ein aufstockendes Wohngeld. In ihrer Lage fühlt sie sich sehr einsam. Zudem war ihr Kühlschrank kaputt. Doch die EZ-Spendenaktion ist eingesprungen und hat ihr ein neues Gerät finanziert.

Die 16-jährige Tochter einer neunköpfigen Familie hat eine geistige Behinderung. Weil die Familie keine Sozialleistungen erhält, war ein Tanzangebot, an dem sie mit ihrer Freundin teilnehmen wollte, zu teuer. Die Spenden wurden für den nächsten Jahresbeitrag eingesetzt.

Spenden für soziale Einrichtungen

Auf dem Zeltlagerplatz am Bodensee wird im Sommer mehreren hundert Kindern, Jugendlichen und Familien ein günstiger Urlaub ermöglicht. Weil das Großzelt aber in die Jahre gekommen ist, soll nun ein neues Zelt angeschafft werden.

Esslinger Beschäftigungsinitiative: Die EBI setzt sich für langzeitarbeitslose Menschen ein. Anfang Oktober wurde sie Opfer von Brandstiftung, wobei ein Sachschaden von mindestens 70 000 Euro entstanden ist, der nun größtenteils selbst bezahlt werden muss.

Kreisdiakonieverband: Seit 10 Jahren ist der Diakonieladen eine Anlaufstelle für hilfesuchende Menschen. Um die Fahrten zu Warenspendern und Kunden weiterhin bewerkstelligen zu können, will der Laden ein E-Auto anschaffen.

Verein für Sozialpsychiatrie (VSP): In der Tagesstätte ZAK betreibt der VSP eine Werkstatt, in der von psychisch kranken Menschen Montagetätigkeiten und Dienstleistungen für Firmen in der Umgebung ausgeführt werden. Um weiterhin Material abholen und die hergestellten Gegenstände ausliefern zu können, wird ein neuer Transporter benötigt.

Wildwasser: Die Beratung erwachsener Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, macht das Angebot von Wildwasser aus. Neben Stabilisierung und Schutz sollen Zukunftsperspektiven aufgezeigt und Zugang zum Hilfenetzwerk erschlossen werden.

Gemeinde Baltmannsweiler: Der Erlebnisspielplatz im Ort ermöglicht Kindern zahlreiche Spielvarianten. Nun soll der Spielplatz ergänzt werden.

Gemeinde Ostfildern: Die Fachstelle Wohnungsnot kümmert sich in beratender Funktion um Obdachlose. Um das Zusammenleben in der Unterkunft zu fördern, werden Spenden benötigt.