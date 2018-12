Anzeige

EsslingenDie Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Behindertenwohnheims „Zuhause“ in der Pliensauvorstadt freuen sich über ein ganz besonderes Kunstwerk, das dem Heim gespendet wurde. Mit sogenannten „Genuss-Täfelchen“ in verschiedenen Farben konnte dieses von Spendern zu einem Preis von je zwei Euro zuvor selbst gestaltet werden. Bei den „Genuss-Täfelchen“ handelte es sich allerdings nicht etwa um essbare Süßwaren, sondern um kleine bemalte Plättchen aus Holz, die auf ihrer Rückseite mit individuellen Nachrichten versehen werden konnten. Das Projekt kam offensichtlich gut an: Winfried Kampmann von der „Wir-Bewegen-Was“-Benefizgala und Susi Edelmann von der Malschule „Das Atelier“ verkauften alle bunten Täfelchen an nur einem verkaufsoffenen Sonntag. Zusätzliche Plättchen mit goldener Bemalung, die bei der Benefizgala zum Preis von je zehn Euro angeboten wurden, waren ähnlich schnell vergriffen. Die Erträge von insgesamt 300 Euro kommen allesamt der EZ-Weihnachtsspendenaktion zu Gute.

Die Entscheidung, das Kunstwerk dem Wohnheim zu spenden, war laut Kampmann schnell gefallen: „Das lief alles sehr schnell und unbürokratisch“, sagt er und bekommt Zustimmung von Edelmann, die in den verschiedenen Farben des Bildes auch ein Sinnbild für die menschliche Vielfalt sieht. Denn in ihrer Gesamtheit sind die „Genuss-Täfelchen“ vor allem ein Kunstwerk, das Diversität ausdrückt, und somit im „Zuhause“ bestens aufgehoben. Für Verena Könekamp, Vorstand der Lebenshilfe, spiegelt die Buntheit der Plättchen den Inklusionsgedanken des Heims wider, in dem Menschen mit und ohne geistiger Behinderung zusammen leben. Die Bewohner Bernd Scheydt und Norman Schweizer sind überzeugt und freuen sich über das Bild mit der spannenden Geschichte, das von nun an den Gemeinschaftsraum des Heims schmückt.

Erfolgreicher Start

Die Lebenshilfe setzt sich bereits seit 1961 für Menschen mit geistiger Behinderung ein. Mit ihrem neuen Wohnheim in der Stuttgarter Straße will sie die Inklusion und Selbstständigkeit geistig behinderter Menschen fördern. Von den insgesamt 17 Wohnungen im Heim stehen fünf auf dem freien Markt zur Verfügung, können und sollen also von Menschen ohne Behinderung bezogen werden. Das Experiment stößt auf großes Interesse: Seit der Eröffnung des Wohnheims am 7. November sind bis auf einen Platz bereits alle vergeben.