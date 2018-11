Anzeige

(pst) - Das Möbelhaus Rieger in Sirnau hat am letzten Januarwochenende einen Erlebnis-Einkaufstag für Familien veranstaltet. Die Einnahmen aus einem Gewinnspiel, einer Cocktail-Show und einem Fotoshooting waren für die EZ-Weihnachtsspendenaktion bestimmt. Nun hat Daniel Habegger, der Leiter des Möbelhauses, einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an Andreas Heinkel, den Geschäftsführer des Verlagshauses Bechtle, übergeben. Damit endet die 50. EZ-Weihnachtsspendenaktion mit einem stattlichen Schlusspunkt. Insgesamt rund 266 950 Euro sind seit November durch eine Vielzahl von Spenden und Aktionen zusammen gekommen. Damit kann 179 Familien und Alleinstehenden aus unserem Verbreitungsgebiet geholfen werden. Außerdem werden 24 soziale Organisationen im Kreis unterstützt.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Möbelhaus Rieger mit einem Aktionstag einen Beitrag zum Spendentopf geleistet. „Unser Erlebnistag war ein großer Erfolg, und wir können sehr zufrieden sein mit dem Zuspruch“, freut sich Daniel Habegger. Mehr als 6000 Besucher haben sich bei Beratungen über Möbel und Wohnaccessoires informiert. Dazu warteten Kochvorführungen, ein Pralinenworkshop, eine Cocktail-Show und ein Weinseminar mit der Sommelière Natalie Lumpp, das in Zusammenarbeit mit den Weingärtnern Esslingen angeboten wurde, auf die Gäste. Für die Kinder spielte der Circus Francesco Rieger.

„Es war eine klare Sache für uns, dass Gewinne aus unserem Erlebnistag sozialen Zwecken zugute kommen sollen“, sagte Daniel Habegger. Die Einnahmen aus einem Gewinnspiel am Infostand der Eßlinger Zeitung, aus der Cocktail-Show und eines Fotoshootings wurden vom Möbelhaus anschließend noch aufgerundet. So floss die respektable Summe von 5000 Euro in die Kasse der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Andreas Heinkel freute sich bei der Übergabe des Spendenschecks im Möbelhaus über dessen Einsatz für soziale Belange. „Wir sind sehr froh, mit dem Haus Rieger einen Partner zu haben, der die Weihnachtsspendenaktion seit Jahren schon so stark unterstützt“, sagte Heinkel und dankte den Spendern im Namen all derer, denen das Geld zugute kommen wird.

Eine weitere Spende ist von Karl Maier aus Ostfildern eingegangen.