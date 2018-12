Anzeige

EsslingenDer kleine Kellerraum im Haus von Landfrau Gretel Schuder platzt aus allen Nähten. Auf der linken Seite stapeln sich haufenweise Kartonkisten gefüllt mit hunderten Marmeladengläsern und selbst gestrickten Socken, in der Raummitte steht ein großer Biertisch randvoll mit handgemachtem Weihnachtsgebäck. Schuder und Christa Mauz sind gerade damit beschäftigt, das Gebäck abzuwiegen und in Tütchen zu packen. Am morgigen Mittwoch verkaufen die Landfrauen die Marmeladen, Socken und Gutsle dann am EZ-Stand im Weihnachtsdorf am Postmichelbrunnen. Der Erlös fließt komplett in die Kasse der EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Bereits seit circa 20 Jahren betreiben die Landfrauen aus der Region den Marmeladenverkauf auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt und sind inzwischen zu einem festen Programmpunkt geworden. Die ursprüngliche Idee, dass jede Landfrau ein Glas Marmelade für den Verkauf spendet, ist allerdings längst Geschichte. Im Jahr 2018 wird der fruchtige Brotaufstrich kistenweise produziert – von Landfrauen aus Wäldenbronn, RSKN, Esslingen, Deizisau, Köngen, Denkendorf, Leinfelden-Echterdingen, Bonlanden und Plattenhardt. Rund 1200 Gläser und 30 verschiedene Sorten stehen in diesem Jahr zum Verkauf. „Wir haben viel Erdbeere, Himbeere, Mehrfrucht, Quittengelee und Zwetschge“, sagt Schuder. Neben den klassischen Geschmäckern gibt es aber auch ausgefallenere Sorten: „Zwetschge/Zimt und Williams/Maracuja sind nicht alltäglich, aber trotzdem lecker.“ Hinzu kommen rund 55 Paar Socken in allen Größen und 50 bis 70 Tütchen mit Gutsle.

Vor allem aber die liebevoll mit Tüchern und Etiketten verzierten Marmeladen erfreuen sich bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes großer Beliebtheit. „Wir haben Stammkunden, die bereits vor 11 Uhr am Stand warten“, erzählt Schuder. Diese würden dann teilweise sogar fünf bis zehn Gläser auf einmal kaufen. Schnell sein, lohnt sich also. „Die Leute warten regelrecht darauf, bis es endlich wieder losgeht.“ Die Frage nach der beliebtesten Sorte vermag sie jedoch nicht zu beantworten. Quitten seien immer ein Renner, ansonsten könne man aber sagen, dass der Favorit von Jahr zu Jahr wechselt.

Selbst hergestellt sind allerdings nicht nur die Marmeladen, sondern auch Socken und Gutsle. „Die Socken kommen in diesem Jahr nur aus RSKN, während die Gutsle von Landfrauen aus der ganzen Region stammen“, erzählt Schuder. Circa 15 verschiedene Sorten packen die Landfrauen in jedes Tütchen: Von Lebkuchen, über Ausstecherle bis hin zu Rosinenbrötle, Haselnussmakronen und Vanillekipferl ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Auch nach all den Jahren haben wir immer noch großen Spaß daran, unsere selbst gemachten Produkte zu verkaufen“, sagt Schuder. Umso schöner sei es dann, wenn man auch noch Erfolg sieht. „Gemeinsam für den guten Zweck“, beschreibt Schuder, was die Landfrauen antreibt. „Das ist schon etwas Tolles“, ergänzt Mauz, bevor sie die nächsten Gutsle verpackt und in eine der vielen Kartonkisten stellt.

Die Landfrauen verkaufen ihr Sortiment am Mittwoch, 5. Dezember, ab 11 Uhr am Stand der Eßlinger Zeitung im Weihnachtsdorf am Postmichelbrunnen.

Am EZ-Glühweinstand

Berufsschulleiter Fischle: Reichlich Glühwein ging am Samstagnachmittag am EZ-Stand über die Theke. Thomas Fischle hatte sein fünfköpfiges Schulleiterteam der Esslinger Käthe-Kollwitz-Schule als Verstärkung mitgebracht. Seit über zehn Jahren engagiert sich der Sprecher der beruflichen Schulen im Kreis für die Weihnachtspendenaktion: Das sei Hilfe vor Ort. Eifrig schwangen die Lehrer und Sekretärinnen am Glühweinausschank die Glocke für die gute Sache. Wenn Fischle einen Weihnachtswunsch frei hätte, dann würde er sich mehr Lehrkräfte für die Fächer Mathematik, Physik und Informatik wünschen. Denn die würden dringend benötigt.

Karnevalspaar Carmen und Stephan Neuser: Das Burggrafenpaar Carmen und Stephan Neuser von den Esslinger Karnevalsfreunden mit den Hofdamen Melly und Caro Schönpflug brachte am Sonntag Glanz an den EZ-Stand, als es zum zweiten Mal Glühwein für die Spendenaktion ausschenkte. „Wir unterstützen die Aktion gerne, weil wir wissen, dass das Geld ankommt“, sagte der Graf.

Am heutigen Dienstag versorgen Esslingens Sozialbürgermeister Markus Raab und Jörn Lingnau, Fraktionsvorsitzender der CDU, von 18 bis 19 Uhr die Gäste am EZ-Glühweinstand.foe