EsslingenWenn von heute auf morgen alles über einem zusammenbricht, fällt es oftmals schwer, die neue Situation anzunehmen. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod eines engen Angehörigen oder eine schwere Erkrankung können verheerend sein. Oft erfordern derartige Schicksalsschläge die Hilfe von anderen, da man alleine nicht mehr auf die Beine kommt. Bereits mit einer kleinen Spende zugunsten der Weihnachtsspendenaktion der EZ können die EZ-Leser ihren Mitmenschen helfen.

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter ist eine Frau aus ihrer Ehe ins Frauenhaus geflohen. Inzwischen konnten die beiden durch das Frauenwohnprojekt eine Wohnung finden, in der sie weiter betreut werden. Weil das Arbeitslosengeld allerdings knapp ist, würde sich die Frau über eine kleine Spende freuen. So könnte sie Winterbekleidung für sich und neue Winterschuhe für die junge Tochter kaufen. Außerdem würde sich die Frau gerne zum Kurs „Bewegung und Musik“ für Mütter mit kleinen Kindern in der Familienbildungsstätte anmelden.

Trotz einer starken Gehbehinderung hat eine 78-jährige Frau bis vor drei Jahren als Minijobberin gearbeitet, um über die Runden zu kommen. Inzwischen lebt sie von einer Witwenrente sowie einer Betriebsrente für Hinterbliebene. Leider spricht sie kaum Deutsch und hat dementsprechend wenig soziale Kontakte. Zudem wohnt sie äußerst ärmlich. Um wenigstens ein bisschen etwas von der Außenwelt mitzubekommen, wünscht sie sich einen neuen Fernseher, da der alte vor längerer Zeit kaputtgegangen ist. Mit einer Spende wäre der Frau sehr geholfen.

Ein 69-jähriger Mann ist allein stehend, lebt in einer Mietwohnung und bestreitet seinen Lebensunterhalt von seiner Altersrente. Seit einiger Zeit ist er gesundheitlich eingeschränkt und ist dadurch nicht mehr so mobil. Zudem hat seine Sehkraft deutlich nachgelassen. Auch der Schlaganfall vor circa drei Monaten hat ihn hart getroffen. Weil er in der Folge einiges an Gewicht verloren hat, benötigt er nun neue Bekleidung. Ebenso möchte er sich einen neuen Kleiderschrank sowie ein Bücherregal zulegen. Eine Spende durch die EZ-Weihnachtsspendenaktion könnte bei der Anschaffung helfen.

In diesen Tagen tun sich Hagen Schröter, Geschäftsführer der Esslinger Wohnungsbau, und seine Stellvertreterin Dorothee Fischer nun wahrlich nicht schwer, ihre Produkte an die Frau oder an den Mann zu bringen: Wohnungen. Da stellte der Verkauf von Glühwein und Punsch am Stand der EZ-Weihnachtsspendenaktion im Weihnachtsdorf schon eine ganz andere Herausforderung dar. Geradezu frühlingshafte Temperaturen und Dauerregen ließen so gar keine weihnachtlichen Gefühle aufkommen. Dennoch ließen sich Hagen Schröter und Dorothee Fischer nicht entmutigen und legten sich ins Zeug für den guten Zweck. Und so fand dann doch das eine oder andere Heißgetränk seine Abnehmer und der Erlös füllte die Spendenkasse.

Von 18 bis 20 Uhr versorgen am heutigen Mittwoch, 5. Dezember, zwei Vertreter der Wirtschaftsjunioren Esslingen die Gäste am EZ-Glühweinstand.jg/cid