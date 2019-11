PlochingenWeltliche Klänge und Stimmen sind in der Vorweihnachtszeit in Plochingen zu hören. Unter dem Motto „Folklore international – Gospel“ gibt der Folklorechor Plochingen im Dezember zwei Konzerte in der Stadthalle. Die rund 40 Chormitglieder singen die Chorsätze in Originalsprache. Die Lieder sind unter anderem aus Kuba, Ostasien, Südafrika, Griechenland, Russland und Japan. Teilweise sprechen einige Choristen die Sprachen, die restlichen Sprachkenntnisse bekomme man von unterschiedlichen Menschen, die dann bei der Aussprache der Liedtexte helfen würden, erklärt Hans-Günther Driess. Er ist der Leiter des seit 1991 bestehenden Folklorechors. Das sei mal die Mutter, mal die Großmutter. „Bei einem Chormitglied konnte uns die Mutter helfen, den russischen Text zu singen. Denselben Fall hatten wir bei griechischen Texten. Die Verwandten haben den Text immer auf einen MP4-Träger gesprochen und das haben wir uns dann in der Chorprobe angehört“, erzählt Driess. Seit vielen Jahren unterstützt der Chor die EZ-Weihnachtsspendenaktion und hilft Menschen in Not – mit Musik. Jedes Jahr haben die vorweihnachtlichen Konzerte ein anderes Thema, immer abwechselnd präsentieren sie geistliche und weltliche Lieder. In diesem Jahr probt die Singgemeinschaft weltliche Stücke, einmal in der Woche rund zweieinhalb Stunden. Auch ein Probenwochenende stand auf dem Plan: Auf der schwäbischen Alb, im Feriendorf in Tieringen, haben die Sänger gesungen und die Musiker auf verschiedenen Instrumenten gespielt – täglich rund neun Stunden lang. Neben der Stimmbildung der Chormitglieder haben auch die Musiker fleißig geprobt. Gottfried Gienger mit Gitarre und Perkussion, Chris Geisler am Piano sowie Rainer Frank am Kontrabass unterstützen den Chorgesang mit instrumentalen Einlagen, ebenso wie Günter Schulz-Reinfurt am Schlagzeug und Perkussion, Armin Höfer am Saxofon, Stefanos Psomas an einer Bouzouki und Steffen Fischer an der Hammond-Orgel. Die Instrumentenvielfalt ist groß im Folklorechor. „Das professionelle Instrumental-Ensemble unterstreicht die klangliche Vielfalt der Lieder.“ Die Musikstücke würden die Musiker stiltypisch und authentisch wiedergeben, wie zum Beispiel durch die Instrumente Bouzouki, Berimbau oder Conga, erklärt Driess.

So vielfältig wie das Instrumental-Ensemble und die Stimmen ist auch das Programm, das der Chor an beiden Konzertabenden bietet. Doch es wird kein Durcheinander im Programm geben. Denn: „Die SWR-Moderatorin Barbara Scherrer übernimmt die Rezitation und gibt dem Konzertabend einen roten Faden“, sagt Hans-Günther Driess. Im ersten Programmteil präsentiert der Folklorechor internationale Folklore in Originalsprachen. „Es ist eine Vielfalt an landestypischen Rhythmen und Klängen“, sagt Driess. Der zweite Teil ist fokussiert auf Gospelmusik. Gesungen und gespielt werden Rockballaden, moderne Weihnachtslieder und Gospelsongs. Auch ein Jazzquartett spielt im Gospel-Part. Manche Lieder sind auch politisch geprägt, zum Beispiel zwei Songs des griechischen Komponisten und Politikers Mikis Theodorakis. Auch zwei moderne Weihnachtslieder gehören zum Repertoire.

Ein traditionelles Weihnachtsfest am 24. Dezember können nicht alle Menschen im Landkreis Esslingen genießen. Durch Armut, Krankheiten und Schicksalsschläge ist der Heilige Abend nicht für jeden besinnlich und ein Fest mit der Familie. Mit beiden Konzerten hilft der Folklorechor Plochingen diesen Menschen, denn der Erlös aus den Konzerten kommt der Weihnachtsspendenaktion und damit den bedürftigen Menschen zugute.

Die Konzerte

Die Konzerte finden jeweils am Samstag, 7. Dezember, und am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Stadthalle Plochingen statt. Einlass ist jeweils ab 17.30 Uhr. Preise für die Karten: 18 Euro, 16 Euro, 14 Euro. Schüler und Studenten können das Konzert zum halben Preis besuchen. Karten sind bei der Plochingen Info, Marktstraße 36 in Plochingen und bei der Eßlinger Zeitung, Am Marktplatz 6 in Esslingen erhältlich.

Mehr Informationen unter www.folklorechor-plochingen.de und https://facebook.com/folklorechorplochingen.