Anzeige

Anzeige

Kreis EsslingenMenschen, die unverschuldet in Not geraten sind, können die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung mit einer Spende zugunsten der Weihnachtsspendenaktion unterstützen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt die Aktion als leuchtendes Beispiel der Solidarität. So erbrachte die erste offizielle Spendenaktion im Jahr 1967 die für damals beachtliche Summe von 5500 Mark. Seither wuchsen die Beträge stetig. Und dennoch gilt auch 2018 noch: Selbst kleine Beträge können Wunder bewirken. Ein 20-jähriger Flüchtling benötigt Ihre Hilfe. Der junge Mann hat eine Ausbildung zum Systemgastronomen angefangen und ist sehr um seine Integration bemüht. Jedoch machen ihm bereits seit langer Zeit Zahnprobleme zu schaffen, die sein alltägliches Leben stark beeinträchtigen. Leider wird eine Behandlung nicht von den Krankenkassen übernommen. Mit einer finanziellen Unterstützung wäre eine kieferorthopädische Behandlung möglich und die Lebensqualität des Mannes damit drastisch verbessert. Eine Frau und ihr vierjähriger Sohn mussten vor einem Jahr kurzfristig aus ihrer Wohnung ausziehen. Dadurch gingen einige Möbel verloren. Nun fehlt der Familie ein Kinderbett, die dazugehörige Matratze und ein Esstisch mit zwei Stühlen. Die Familie der Mutter lebt in einer Obdachlosenunterkunft und kann die beiden somit finanziell nicht unterstützen. Sie möchte ihrem Sohn allerdings ein schönes Zuhause bieten, und bittet daher um eine Spende. Daniel Aichinger und Alex Flick von den Wirtschaftsjunioren hatten ihren Spaß, als sie zum bereits dritten Mal am EZ-Weihnachtsstand Glühwein für einen guten Zweck ausgeschenkt haben. „Wir haben viele Leute animiert, dass sie vorbeikommen“, sagt Flick. Die Weihnachtsspendenaktion halten beide für eine gute Sache. „Das ist eine tolle Aktion, deshalb sehen wir uns schon ein bisschen in der Pflicht, als Verein mitzuhelfen“, erklärt Aichinger, dem vor allem die neue Möglichkeit des bargeld- und kontaktlosen Bezahlens gefiel: „So müssen wir schon nicht mehr so viel im Kopf rechnen.“ Nach einer Stunde wurden die beiden von Christine Clement und Sven Noack aus dem eigenen Lager abgelöst. Am Freitag schenkt Andreas Deuschle, CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen, von 18 bis 19 Uhr am EZ-Stand Glühwein aus. jg