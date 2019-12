EsslingenMenschen, die sich Dinge nicht leisten können, die für die meisten von uns selbstverständlich sind – die gibt es nicht nur weit weg, sondern auch in der Nachbarschaft. Wer ihnen unter die Arme greifen will, hat bei der EZ-Weihnachtsspendenaktion die Gelegenheit, die das Geld an bedürftige Einzelpersonen und Hilfsprogramme weitergibt.

Gerammelt voll wie sonst nur an Wochenend-Tagen war der Weihnachtsmarkt schon am Donnerstagabend. Dichtes Gedränge auch an der EZ-Weihnachtsinsel. Hagen Schröter, Geschäftsführer der Esslinger Wohnungsbau, kam beim Glühweinverkauf ganz schön ins Schwitzen. Zur Verstärkung hatte er Prokuristin Dorothee Fischer mitgebracht. Beide stellten sich sehr gerne in den Dienst der guten Sache. Genauso wie Andreas Deuschle, der nach dem EWB-Duo die Schicht übernahm und heiße Getränke zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion verkaufte. Bereits das neunte Mal sei er dabei, berichtete der CDU-Landtagsabgeordnete aus Esslingen. Für große Überraschung sorgte der stimmgewaltige und von vielen Gastspielen gefeierten Chor „Rhythmicals“ mit einem Spontan-Auftritt vor dem EZ-Stand. Die mit viel Temperament vorgetragenen Songs kamen super an bei den Zuhörern, die sich mit viel Beifall bedankten.

Jeder kann im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion mit einem kleinen Geldbetrag den Ärmsten unter uns eine Freude bereiten. Wer am Montag überweist, kann zweifach Gutes tun: Dann startet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ihre Verdoppelungsaktion. Jede Spende bis 100 Euro, die am 9. Dezember ab 10 Uhr auf der Plattform gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de eingeht, wird verdoppelt. Dafür stellt die KSK 10 000 Euro zur Verfügung. Auf der Internetseite können Interessierte die Weihnachtsspendenaktion auswählen, Zahlungsdaten eintragen und abschicken. hf/red

Spendenkonten: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36, BIC: ESSLDE66XXX; Baden-Württembergische Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53, BIC: SOLADEST600; Volksbank Esslingen, IBAN: DE81 6119 0110 0126 8880 00, BIC: GENODES1ESS