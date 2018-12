Anzeige

(mas) -Großes Vergnügen bereitete der Glühweinausschank am EZ-Stand am Postmichelbrunnen Uli Hempel, Ehrenvorsitzender vom Esslinger Gau, und Hans Klopp, Fachwart für Weg vom Gau. Drei Stunden lang standen die beiden am Donnerstag hinter dem Tresen. „Wir machen das schon zum siebten Mal zusammen“, erklärt Hempel, der gekonnt den Glühwein zapft. „Und jedes Mal laden wir alle 19 Ortsgruppen des Esslinger Gaus im Schwäbischen Albverein per Rundbrief ein. Deshalb geht unsere Schicht auch immer ein bisschen länger.“ Dabei komme man vor Weihnachten nochmal zusammen und sehe sich. „Viele laufen eine Runde über den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt und kommen dann zu uns an den Stand“, sagt Hempel. So auch Walter Schwarzwald von der Ortsgruppe Berkheim, der vor dem EZ-Stand steht und die Weihnachtsspendenaktion durch den Kauf eines Glühweins unterstützt. Spaß bereitet den beiden auch der Kontakt zu anderen Kunden, die bei ihnen Glühwein oder Punsch bestellen. „Es kommen auch immer viele Touristen, besonders auch Schweizer, mit denen man dann ins Gespräch kommt.“

Am Sonntag werden die Stadtprinzessin Madeline I. von Hohenzwieblingen und Vizepräsident Karl Klein von der Karnevalsgesellschaft Esslingen-Zwieblingen am Stand der Eßlinger Zeitung im Weihnachtsdorf von 16 bis 17 Uhr ausschenken.