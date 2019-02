Anzeige

Esslingen Wenn Menschen in ihrer Nachbarschaft in Not geraten, lässt das die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung nicht kalt. Doch haben sie nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Geldbeutel geöffnet und ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Dank großzügiger Spenden aus der Leserschaft, von Unternehmen aus der Region sowie von Vereinen und ehrenamtlich Engagierten ist bei der 52. Auflage der EZ-Weihnachtsspendenaktion der stolze Betrag von 190 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld wurden 253 unverschuldet in Not geratene Familien und Alleinstehende unterstützt. Krankheit, Verlust des Jobs oder eine gescheiterte Beziehung haben sie aus der Bahn geworfen und finanziell an den Rand der Gesellschaft gedrängt. So reicht das Geld noch nicht einmal für eine neue Matratze, warme Kleidung, eine Waschmaschine oder Buntstifte für die Kinder.

Hilfe für soziale Einrichtungen

Neben der Einzelfallhilfe kommen die Zuwendungen, die der Verein „Gemeinsam helfen“ als Träger der EZ-Weihnachtsspendenaktion in Empfang genommen hat, sozialen Einrichtungen und Organisationen zugute. Auch dort ist man für die Finanzspritze dankbar. Fließt das Geld doch in Projekte, die ohne Unterstützung nicht so einfach oder gar nicht zu realisieren wären. So ist der Kauf eines neuen Transporters sowohl für den Verein für Sozialpsychiatrie, der im Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK) psychisch kranken Menschen Arbeitsmöglichkeiten bietet, als auch für den Esslinger Diakonieladen ein finanzieller Kraftakt. Dank jeweils 20 000 Euro ist bei beiden Einrichtungen ein Großteil der Kosten für ein neues Gefährt gedeckt. Über die Spendenbereitschaft gefreut hat sich auch die Esslinger Beschäftigungsinitiative (EBI). Ein Brandstifter hatte im Herbst 2018 im Hof der EBI in Altbach ein Feuer gelegt. Da die Versicherung nicht den gesamten Schaden ersetzt hat, war man froh über den EZ-Scheck in Höhe von 10 000 Euro.

Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien wurden im Rahmen der 52. Weihnachtsaktion ebenfalls unterstützt. So gingen 5000 Euro für ein neues Großzelt an den CVJM Esslingen. Der gleiche Betrag ging nach Baltmannsweiler, um das Bodentrampolin auf dem Erlebnisspielplatz zu erweitern. Auch der Deutsche Kinderschutzbund, die Lebenshilfe Göppingen, der Verein Wildwasser, die Heimstatt Esslingen und viele weitere Organisationen wurden unterstützt.

Ehrenamtliche legen sich ins Zeug

Neben vielen Einzelpersonen haben Unternehmen erneut zum Erfolg der EZ-Weihnachtsspendenaktion beigetragen. So überreichten Vertreter des Daimler-Konzerns, der EnBW, von Möbel Rieger, der Altbacher Firma Rego, der Plochinger Firma M. Kaatsch GmbH Schrott und Metallhandel und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen große Spendenschecks. Das Geldinstitut hatte den auf der Online-Spendenplattform „gut-fuer-den-Landkreis-esslingen.de“ eingegangenen Spendenbetrag verdoppelt und legte 300 Euro oben drauf, die am EZ-Glühweinstand und auf dem Weihnachtsmarkt durch kontaktloses Bezahlen eingegangen waren.

Wie in den vergangenen Jahren konnte sich der Verein „Gemeinsam helfen“ auch dieses Mal auf viele Ehrenamtliche verlassen, die sich mächtig ins Zeug legten und die Aktion mit zahlreichen Veranstaltungen bereicherten. Bereits zum zwölften Mal brachte Winfried Kampmann die Benefizgala „Wir bewegen was“ auf die Bühne. Zu den treuen Begleitern der Aktion gehört der Folklorechor Plochingen, der bei zwei Konzerten mit „The Latin Jazz Mass“ die Zuhörer erfreute. Die Sängerinnen und Sänger stellen sich seit 1991 in den Dienst der EZ-Aktion und haben schon 115 000 Euro eingespielt. Im Weihnachtsdorf am Postmichelbrunnen werden die Landfrauen Jahr für Jahr sehnsüchtig erwartet. Auch heuer haben sie wieder fleißig Socken gestrickt, Gutsle gebacken und Marmelade gekocht und die Köstlichkeiten für den guten Zweck verkauft. Am EZ-Glühweinstand haben viele Esslingerinnen und Esslinger die Passanten mit Heißgetränken zugunsten der Aktion versorgt. Mit einem festlichen Konzert stimmten der Sängerbund Ruit und der Posaunenchor auf Weihnachten ein und spendeten einen Teil der Einnahmen. Weihnachtliche Weisen waren vor der Esslinger Stadtkirche zu hören. Dort ließen die Blechbläser Andreas Horwarth, Thomas Matrohs, Martin Raisch und Michaela Mayer die Spendenkasse klingeln. Für Menschen in Not greifen seit Jahren auch die Mitglieder des Trompetenensembles Stuttgart zu ihren Instrumenten und begrüßen das neue Jahr in der Denkendorfer Klosterkirche mit einem Konzert. Seit 25 Jahren treffen sich Musiker aus der Region zum Weihnachts-Blues und spenden den Löwenanteil der Einnahmen. Kultstatus hat längst der Silvester-Fackellauf, der in diesem Jahr zum 30. Mal stattfand und erneut Tausende zum stimmungsvollen Jahresabschluss auf die Esslinger Höhen zog.