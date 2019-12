EsslingenDie Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung unterstützt soziale Einrichtungen und Menschen in Not. Eine kleine Spende kann Großes bewirken und Menschen Kraft, Hoffnung und Zuversicht für eine positive Zukunft geben. Heute gibt es im Rahmen der Verdopplungsaktion die Möglichkeit, die doppelte Summe für den guten Zweck zu spenden. Ab 10 Uhr wird jede Spende bis 100 Euro von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen verdoppelt. Jede Spende die auf der Spendenplattform gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de eingeht, wird von der Bank verdoppelt. Dafür stellt die Kreissparkasse insgesamt 10 000 Euro zur Verfügung. Über das Internet und die Plattform www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de gelingt das Spenden sicher und einfach: Die Höhe der Spende festlegen, Zahlungsdaten eintragen und abschicken. Schicksalsschläge oder ausweglose Situation können jeden Menschen treffen. Der Blick in die Zukunft ist für diese Menschen schwierig zu ertragen, dass wird vor allem in der besinnlichen Adventszeit sichtbar.

„Gerade zu Weihnachten sind helfende Organisationen und in Not geratene Personen sehr dankbar für eine finanzielle Unterstützung. Ihnen kommt die heutige Verdoppelungsaktion zugute“, erklärt Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Das Kreditinstitut hat seit 2015 über 200.000 Euro für Verdoppelungsaktionen zur Verfügung gestellt.

Alle Spenden auf gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de kommen zu 100 Prozent bei den Empfängern an. Die Nutzung der Spendenplattform ist kostenlos. Denn: Die Kosten für den laufenden Betrieb der Plattform übernimmt die Kreissparkasse. Die Plattform betterplace.org ist Partner der Kreissparkasse und gemeinsam stärken sie das Ehrenamt.

