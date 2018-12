Anzeige

EsslingenDank vieler fleißiger Helferinnen und Helfer am EZ-Stand auf dem Weihnachtsdorf füllt sich die Kasse der Weihnachtsspendenaktion. Es wurde wieder fleißig ausgeschenkt.

Mit von der Partie war auch wieder der Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle, der es sich auch dieses Jahr nicht nehmen ließ, Glühwein für die gute Sache unter die Leute zu bringen. Und das an dem Tag, da die CDU-Delegierten in Hamburg über den neuen Parteivorsitz entschieden. Haben die Delegierten aus Sicht von Deuschle „richtig“ entschieden? „Ich hätte Friedrich Merz gewählt“, sagt Deuschle, der damit die Stimmungslage der meisten Delegierten aus dem Land wiedergibt. Doch nun hofft er auf die Geschlossenheit seiner Partei unter der neuen Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

„Ich habe die Ehre, heute die Prinzessin zu begleiten“, sagt Frank Leeb lachend. Der Stuckateur ist Mitglied des Elferrates der Karnevalsgesellschaft Zwieblinger. Die Prinzessin Tanja I. von Hohenzwieblingen strahlt ebenfalls, als sie einen Punsch zapft. Seit 11.11. ist die Prinzessin in ihrem Amt und genießt es: „Ich finde es toll, dass ich Prinzessin geworden bin. Und das als Zugezogene!“ Aus Frankfurt kommt sie eigentlich, lebt seit zwölf Jahren in Esslingen und ist Erzieherin in einer Kinderkrippe. „Also genau die richtige Voraussetzung, um den Zwieblinger Hofstaat zu führen“, findet sie. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion findet sie „richtig gut“ und freut sich, dass sie die Zwieblinger-Tradition, diese Aktion zu unterstützen, weiterführen kann. „Außerdem lerne ich hier am Stand nette Leute kennen.“gvl

Auch Steffi Kaiser half am EZ-Glühweinstand. Die 38-Jährige vertrat gemeinsam mit Johann Croner die Esslinger Tanzschule Kaiser. „Wir sind jedes Jahr dabei“, erzählt sie. „Das ist ein Muss.“ Als Traditionsunternehmen – die Tanzschule Kaiser gibt es seit 38 Jahren – unterstütze man gerne die EZ-Aktion. Das Glühwein-Geschäft läuft an diesem Mittag eher langsam an. „Das geht hier immer in Wellen“, hat Johann Croner beobachtet. Ihm geht die Arbeit hinter der Theke flott von der Hand. Kein Wunder, denn in der Tanzschule arbeitet Croner an der Bar. gvl

Am Montag, 10. Dezember, greifen Eli Roderburg-Schnierle und Thomas Eger von der Standortinitiative Neue Neckarwiesen (SiNN) von 17.30 bis 18.30 Uhr zur Kelle. Am Dienstag, 11. Dezember, sind von 17 bis 18 Uhr Landrat Heinz Eininger und Sozialdezernentin Katharina Kiewel im Einsatz, ihnen folgen von 18 bis 19 Uhr der evangelische Dekan Bernd Weißenborn und Siegfried Bessey, Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats .