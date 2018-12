Gudrun Fuchs und Michael Metzler brachten die beliebten Heißgetränke am EZ-Stand charmant an die Frau und an den Mann.

(pih/cid) - Egal ob Leserinnen und Leser, Vereine oder Prominente - jeder kann seinen Mitmenschen mit einer Spende helfen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Winterjacke, die sich ein Mensch nicht leisten kann, die ihm aber viel bedeutet und das Leben etwas schöner macht. Wer zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion spendet, der unterstützt Menschen, die unverschuldet in eine missliche Lage gekommen sind, sowie viele soziale Einrichtungen und Vereine.

Wem geholfen wird

Seit vielen Jahren leidet er unter Suchtmittelabhängigkeit und einer psychischen Erkrankung. Er konnte sich nun für eine Reha entscheiden. Dort entdeckte er sein Interesse für Sport, speziell für Nordic-Walking. Ihm konnte eine Wohnung in der Nähe eines Waldgebietes vermittelt werden, und er hat daher nun ideale Bedingungen, seine innere Anspannung mit Sport abzubauen und seine Suchtmittelabstinenz aufrecht zu erhalten. Der Mann lebt von Arbeitslosengeld II und kann sich keine zusätzlichen Ausgaben leisten. Er würde sich über eine Spende von 400 Euro für Winterbekleidung, neue Winterschuhe, Sportschuhe und Nordic-Walking-Stöcke sehr freuen.

Die Plochingerin ist alleinerziehende Mutter von zwei jungen Töchtern. Nach einer Zeit in einer Gemeinschaftsunterkunft haben sie eine kleine Wohnung in Plochingen bekommen. Leider war die Waschmaschine gebraucht und ist inzwischen kaputt gegangen. Die Frau kann eine gebrauchte Waschmaschine von einer anderen Familie bekommen, bei der sie sicher ist, dass sie in einem sehr guten Zustand ist. Sie würde sie für 150 Euro bekommen. Die Frau lebt von Hartz IV und für sie ist das viel Geld, das sie ohne fremde Hilfe nicht aufbringen kann.

Auch Breuninger spendet

Die E. Breuninger GmbH unterstützt wie jedes Jahr die Aktion „Gemeinsam helfen e.V.“ der Eßlinger Zeitung. Christian Witt, Director Corporate Communications, überreichte EZ-Herausgeberin Christine Bechtle-Kobarg einen symbolischen Check in Höhe von 5000 Euro. Witt verband dies mit den besten Grüßen von Holger Blecker, Vorsitzender der Unternehmensleitung und CEO von der Breuninger GmbH.

Voller Einsatz am EZ-Stand

Michael Metzler hat als Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) jede Menge Erfahrung damit, die Vorzüge der Stadt publikumswirksam zu vermarkten. Und dazu gehören zweifelsohne auch Glühwein und Punsch, wie man sie am EZ-Stand auf der Weihnachtsinsel für einen guten Zweck erwerben kann. Dafür, dass die Heißgetränke reichlich flossen und somit ein erklecklicher Betrag in der Kasse der EZ-Weihnachtspendenaktion landete, sorgte Michael Metzler auf charmante Weise. Danach bewies Gudrun Fuchs, die Leiterin der Esslinger Stadtbücherei, ihr gastronomisches Talent. Auch sie stellte sich gern in den Dienst der guten Sache und zeigte auf diese Weise, dass es trotz der andauernden Debatte über den künftigen Standort der Bücherei auch noch andere wichtige Dinge im Leben gibt. Und dazu gehört ein freiwilliger Einsatz am EZ-Stand allemal.

Heute besteht übrigens Gelegenheit, Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger in der Rolle des Schankwirts am EZ-Stand auf der Weihnachtsinsel zu erleben. Von 16.30 bis 17.30 Uhr engagiert er sich für die Spendenaktion.

Vielen Dank allen Spendern

