Esslingen Wenn viele Hände anpacken, dann gelingt das Werk. Das gilt in besonderer Weise für den großen Silvester-Fackellauf in Esslingen, der alljährlich Tausende auf Esslingens Höhen lockt. „Für viele Menschen in Esslingen und Umgebung ist ein Jahreswechsel ohne den Fackellauf gar nicht denkbar“, sagte EZ-Herausgeberin Christine Bechtle-Kobarg, als sie jetzt einen Scheck über 8000 Euro für die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung aus der Hand von Cheforganisatorin Karin Pflüger entgegennahm. Wieder einmal ein stattlicher Betrag, der als Erlös des traditionsreichen Jahresausklangs an der Römerstraße zusammengekommen ist.

Es war der 30. Fackellauf und Karin Pflüger, die nun zum 19. Mal die Verantwortung dafür übernommen hat, kann sich auf ihre etwa 70 ehrenamtlichen Helfer felsenfest verlassen. „Es klappt so gut, weil alle aufeinander eingespielt sind“, sagt sie. Dabei kommen die freiwilligen Mitstreiter teils aus ganz unterschiedlichen Richtungen: aus dem Aero-Club Esslingen, aus der Turnerschaft, aus dem Hockey Club, dem Deutschen Roten Kreuz, dem DLRG Ortsverein Esslingen, dem Aikido Verein, von den Freunden und Förderern der Sanitätsorganisation (FFS), vom Verein Aichhörnchen Waldkindergarten und von den Gartenfreunden Beckenhau.

Aber auch Sponsoren und Verkehrsunternehmen haben dazu beigetragen, dass am Ende die Spendenkasse für Bedürftige und soziale Organisationen in Stadt und Kreis Esslingen kräftig geklingelt hat. So sorgten der Städtische Verkehrsberieb Esslingen (SVE) sowie die Busunternehmen Rexer und Schlienz mit Sonderbussen für eine entspannte und kostenlose An- und Abreise. Die Stadt verzichtete auf jegliche Gebühren etwa für die Absperrungen.

Übrigens: Seit Karin Pflüger vor 19 Jahren den Fackellauf als Cheforganisatorin übernommen hat, sind 146 000 Euro in die Weihnachtsspendenaktion der EZ geflossen. Damit konnte vielen Menschen in der Nachbarschaft direkt oder indirekt geholfen werden. (cid)