EsslingenAn Weihnachten sollte auch an diejenigen gedacht werden, denen das Schicksal eine schlechte Hand zugespielt hat. Während in der Weihnachtszeit alles funkelt und glitzert, die Glühweintassen dampfen und Kinder freudig ihre Geschenke auspacken, setzen menschliches Leid und Schmerz nicht schlagartig aus. Mit der EZ-Weihnachtsspendenaktion soll Menschen im Kreis geholfen werden, die unter gesundheitlichen oder finanziellen Nöten leiden.

Sozialer Dienst Filderstadt: Eine alleinerziehende Mutter lebt mit ihrem Sohn zusammen in Ostfildern. Vom alkoholsüchtigen Vater hat sich die Frau getrennt. Der Junge ist verhaltensauffällig und besucht daher eine kinder- und jugendpsychiatrische Praxis. Er träumt von einem Fahrrad, das die Mutter mit Teilzeitstelle nur schwer bezahlen kann. Für beid wäre ein Fahrrad eine Entlastung, deshalb bitten sie um eine Spende.

Katholische Familienpflege: Eine dreiköpfige Familie aus Esslingen benötigt Hilfe. Sie besteht aus einem Mann, einer Frau und einem vier Wochen alten Baby. Der Vater ist Asthmatiker, leidet unter Arthrose und hat Drähte in beiden Hüftgelenken, weshalb er arbeitsunfähig ist. Seine Frau ist gesundheitlich ebenfalls stark beeinträchtigt, sie weist eine Entwicklungsverzögerung sowie eine Sprachstörung auf und ist dadurch auch nicht auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar. Die Familie benötigt einige Möbel sowie Spülmaschine, Waschmaschine und Staubsauger.

Beim Glühweinausschank am EZ-Stand waren am Nikolaustag gleich drei prominente Esslinger vertreten. Von 17 bis 18 Uhr füllte ein „Glühweinveteran“ die Tassen der Standbesucher: Andreas Baur, Leiter der Villa Merkel, ist bereits seit 2002 dabei und erinnert sich gerne an den alten Glühweinstand. „Da musste man den Glühwein noch auf dem Tablett nach draußen bringen“, sagte er. „Das war eigentlich ganz cool, weil man so mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Mittlerweile ist die Abrechnung aber einfacher.“ Von 18 bis 19 Uhr übernahmen schließlich zwei Vertreter der katholischen Kirche Esslingen: Stefan Möhler, Pfarrer der katholischen Gesamtkirchengemeinde, und Gert-Michael Burgmann, zweiter Vorsitzender des katholischen Gesamtkirchengemeinderats. Die beiden sind bereits seit 2011 dabei. „Die EZ-Aktion ist eine gute Sache. Hierdurch können Projekte wie der Vinzenztreff unterstützt werden. Da möchte man dann auch etwas zurückgeben“, erklärt Möhler seine Motivation. Burgmann fügt hinzu: „Im Übrigen macht es mir auch Spaß!“

Am Samstag, 8. Dezember, versorgt Helmut Kaiser von der Tanzschule Kaiser von 13 bis 15 Uhr die Gäste am EZ-Stand mit Glühwein. Einen Tag später am Sonntag, 9. Dezember, nimmt Susanne Bührle, Präsidentin der Karnevalsgesellschaft Esslingen-Zwieblingen e. V., die Glühweinkelle in die Hand.je, jg