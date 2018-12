Anzeige

(bs/ep) - Auch am Wochenende gab es wieder prominente Helfer am EZ-Glühweinstand auf der Weihnachtsinsel. Bertram Schiebel ist dort Stammgast: „Das mach ich schon seit 14 Jahren“, sagte der Esslinger Finanzbürgermeister. In diesem Jahr war der Mann, dessen Markenzeichen der Hut ist, jedoch etwas eingeschränkt. Schiebel, der gerne als „Animateur und Marktschreier“ vor dem Stand agiert, um möglichst viele Menschen zum Glühwein-Kauf zugunsten der Weihnachtsspendenaktion zu animieren, litt an Heiserkeit. Deshalb war sein Platz diesmal hinter dem Tresen. Dort ging er jedoch nicht weniger engagiert zu Werk, reichte die Tassen über die Theke, griff immer wieder zur Glocke und rief laut: „Hereinspaziert“. Gestern schenkte dann Frank Nürk vom Unternehmensnetzwerk Pliensauvorstadt am EZ-Glühweinstand aus. Auch er war nicht zum ersten Mal dabei: „Ich war schon im vergangenen Jahr am Stand und es macht wie immer großen Spaß“, erklärte er. Die Kälte machte dem Helfer dabei gar nichts aus. Nur ein bisschen mehr Schnee würde sich Frank Nürk noch wünschen: „Aber wir hatten Glück, ein wenig winterlich sieht es heute ja schon aus.“

Heute ab 17 Uhr schenkt der bekannte Esslinger Fotograf Paul Petersen am EZ-Stand Glühwein aus, morgen um 17 Uhr ist Citymanager Sven Seuffert-Uzler an der Reihe.