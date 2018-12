Anzeige

EsslingenTrotz täglicher Arbeit die Familie nicht über die Runden bringen können, eine Krankheit, die schlagartig die Existenzgrundlage zerstört: Es gibt auch in Esslingen und Umgebung Menschen, die unverschuldet in Not geraten. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion soll ihnen unter die Arme greifen – und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Promis helfen Jahr für Jahr gerne.

Vielen Dank an die Spender: Christa Eggert, Deizisau; Ursula Gaulke; Waltraud Rapp, Esslingen; Andrea Rapp und Jürgen Rapp, Esslingen; Johann und Marieluise Grünert, Esslingen; Roland Klein, Esslingen, 100 Euro; Rolf Bosch, Ostfildern, 150 Euro; Günter und Marianne Lang, Wernau; Chantal Ferger, Plochingen; Gottfried und Hannelore Teichmann, Ostfildern; Ursula Buffet, Esslingen; Peter und Margarete Leitner, Ostfildern; Hildegard Spohn, Esslingen; Erich Rother und Annaliese Rother, Baltmannsweiler, 20 Euro; Hildegard Joos; Otto Keim, Esslingen, 25 Euro; Sigfried Scheckenback; Ingrid und Wolfgang Schulz, Esslingen, 30 Euro; Waltraud Schulz, Plochingen; Irene Maier, Altbach; Annerose Grof; Winkler Imobilien Gmbh, Esslingen; Ladislaus Mayer, Reichenbach, 100 Euro; Peter Rode, Esslingen, 100 Euro; Erna Viehmann-Rapp, Wernau; Heinz und Elisa Junge, Esslingen; Ute Richter, Esslingen,100 Euro; Elke Müller-Scarpatetti, Ostfildern; Susanne Schiller; Helmut Geisler, Esslingen; Walter Burkhardt, Esslingen; Herbert Köngeter, Reichenbach; Thomas Haas und Heike Haas, Esslingen; Magdalena Friesch, Esslingen; Detlef Fellmann; Wolfgang und Sigrid Weik, Deizisau; Roswitha Pfost, Esslingen; Rolf Kaiser, Ostfildern, 200 Euro; Helmut und Marina Baumann, Plochingen, 100 Euro; Liselotte Taxis, Altbach; Wolfgang und Angelika Genthner, Esslingen, 50 Euro.

Diese Menschen bitten um Hilfe: Eine alleinerziehende Mutter lebt gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, die vier und ein Jahr alt sind, in einer kleinen Dachwohnung. Die Mutter ist an der Nervenkrankheit MS erkrankt, was ihre physische und psychische Belastbarkeit stark einschränkt. Momentan lebt die Familie von der geringen Frührente der Mutter, dem Kindergeld und dem Unterhalt für die Kleinen. Schulden sind wegen der notwendigen Anschaffung eines Autos ebenfalls vorhanden, die finanzielle Lage ist also schwierig. Allerdings bräuchte die Familie dringend einen Wäschetrockner, da der Wäscheständer, der in der kleinen Dachwohnung sehr viel Platz wegnimmt, so eine Gefahr für die Kinder darstellt. Die Mutter bittet daher, auch um ihren Töchtern ein sicheres zu Hause zu bieten, um eine Spende.

Erst vor Kurzem zog eine Familie von Italien nach Esslingen, wo sie in einer Zweizimmerwohnung unterkommen konnte. Der Vater der beiden zweieinhalb Jahre und neun Monate alten Kinder arbeitet momentan als Küchenhelfer in einem Hotel. Die Mutter besucht ab Dezember einen Sprachkurs. In der Wohnung befinden sich keine Möbel, geschlafen wird auf auf dem Boden platzierten Matratzen. Für dringend nötige Anschaffungen wie Esstisch und Betten für die Familie fehlt das nötige Geld. Über eine Spende würde sie sich sehr freuen.

Der Betreuungsverein Esslingen bittet um Hilfe, um eine 61-Jährige mit einem VVS-Jahresticket für zwei Zonen auszustatten. Aufgrund eines Schlaganfalls ist sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, ihre Erwerbsminderungsrente und das Wohngeld sind allerdings nicht ausreichend für die Fahrkarte, die sie dringend benötigt. Eine Spende für ein Ticket wäre für die Frau also eine enorme Hilfe.

Zusätzlich zu seiner Wohnsitzlosigkeit leidet ein 64-jähriger Esslinger unter einer schweren Krankheit. Der Mann hat Probleme, sich zu bewegen, arbeitet aber dennoch in einer Obdachlosenunterkunft. Da er nur schlecht zu Fuß ist, ist für ihn ein VVS-Jahresticket zum Zwecke der Mobilität eigentlich unabdingbar. Allerdings fehlt ihm dafür, wie auch für neue Kleidung, das Geld. Über eine Spende würde er sich daher sehr freuen.

Ein 48-Jähriger Esslinger ist durch starke gesundheitliche Probleme arbeitsunfähig. Sein Kleiderschrank sowie seine Waschmaschine sind kaputt. Aus diesem Grund bittet er um eine Spende, um die Gegenstände ersetzen zu können.

EZ-Glühweinstand: Hochmotiviert traten Markus Schaaf vom Vorstand der Volksbank Esslingen und Frank Schnierle, Kreisvorsitzender der Kraftfahrzeuginnung und Geschäftsführer des Esslinger Autohauses Jesinger, ihren Dienst am EZ-Glühweinstand an. „Unser Ziel ist der Maximal-Ausschank: So viel wie möglich“, verkündete Markus Schaaf zu Beginn seiner Schicht mit einem Grinsen. Er stand auch in vergangenen Jahren schon hinter dem Tresen: „Es ist immer wieder schön, mit den Menschen in Kontakt zu kommen – erst recht, wenn das noch dem guten Zweck dient“, betonte er. Zur Verstärkung hatte er Frank Schnierle mitgebracht, der zum ersten Mal auf der Verkäuferseite des EZ-Stands stand. Die Bedingungen befand dieser für optimal: „Es ist kalt, das passt gut.“jg/meb

Heute schenken am EZ-Stand von 14.30 bis 16.30 Uhr Christoph Nold von der IHK Region Stuttgart, von 18 bis 19 Uhr Dekan Paul Magino und von 19 bis 20 Uhr Bundestagsabgeordneter Markus Grübel aus.

Bankverbindungen für Spenden zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36, BIC: ESSLDE66XXX;

BW-Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53 , BIC: SOLADEST600;

Volksbank Esslingen, IBAN: DE81 6119 0110 0126 8880 00; BIC: GENODES1ESS.