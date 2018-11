Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

irgendwie hat man das Gefühl, der Sommer ginge unmittelbar in die Vorweihnachtszeit über. Und so mag sich der Gedanke an das nahende Fest noch gar nicht so richtig einstellen. Aber der Blick in den Kalender zeigt, dass sich das Jahr im Eiltempo seinem Ende zuneigt. Viel ist geschehen in diesem Jahr. Es gab politische Verwerfungen – die Parteienlandschaft ändert sich und dies vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, der es insgesamt gesehen noch nie so gut ging, wie heute. Wir haben noch eine florierende Wirtschaft, die Arbeitslosenzahlen sind auf niedrigstem Niveau, es wird investiert und die meisten Menschen können sich etwas leisten. Dennoch gibt es viel Unzufriedenheit und den Wunsch nach Erneuerung.

Von den guten Rahmenbedingungen, die vor allem in unserer Region herrschen, profitieren nicht alle Bürgerinnen und Bürger. Und so gibt es in Stadt und Kreis Esslingen Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut meint, weil sie eine Krankheit aus der Bahn wirft, weil es im familiären oder beruflichen Umfeld Probleme gibt, oder weil sie anderweitig unverschuldet in Not geraten sind. Solchen Menschen aus unserer ganz unmittelbaren Nachbarschaft gilt seit Anfang an die Solidarität der Weihnachtsspendenaktion und damit auch der Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung. Diese Aktion ist eine Erfolgsgeschichte, weil die Bereitschaft zu helfen in unserer Leserschaft fest verankert ist. Eine Bürgerinitiative mit hohem sozialen Anspruch sozusagen – getragen vom Verein Gemeinsam helfen.

Als Vorsitzende dieses Vereins und als Herausgeberin der EZ ist es mir wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass der Wohlstand, von dem die allermeisten von uns profitieren, keine Selbstverständlichkeit ist. Er wurde und wird schließlich erarbeitet. Diesen Wohlstand ein Stück weit mit Hilfsbedürftigen zu teilen, das hat in Stadt und Kreis Esslingen eine starke Tradition und spricht für die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger, denen die Notlage des Nachbarn keineswegs gleichgültig ist.

Aber auch soziale Organisationen, ohne die das gesellschaftliche Leben nicht funktionieren würde, brauchen unsere Unterstützung. Jede Spende ist eine Investition in ein Netz, das solche Menschen auffängt oder fördert, die es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Dafür, dass uns dabei wieder viele Vereine, Firmen, Organisationen und Einzelpersonen unterstützen, bin ich dankbar.

Ihre Chrsitine Bechtle-Kobarg