Von Barbara Scherer





Die längste und größte Veranstaltung Esslingens steht an: Am Dienstag, 28. November, beginnt der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Bei dem Großevent, das bis zum 22. Dezember dauert, sind sowohl die bewährten als auch neue Stände und Künstler vertreten. Zudem wurde das Sicherheitskonzept überarbeitet: Es werden Betonbarrieren vor den Eingängen aufgebaut, außerdem gibt es mehr Fluchtwege und mehr Polizeipräsenz.

Mit 25 Tagen ist der Markt von vergleichsweise kurzer Dauer. Im vergangenen Jahr standen 31 Markttage an. Da aber dieses Jahr der 24. Dezember auf Sonntag, den vierten Advent fällt, gibt es nur drei Marktwochenenden. Die Veranstalter, die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST), wollen mit verlängerten Öffnungszeiten um eine Stunde - also bis 21.30 Uhr statt bislang 20.30 Uhr - donnerstags, freitags und samstags dagegen halten. „Wir wollen, dass dann auch donnerstags und freitags mehr Menschen kommen, die als Berufstätige ihren Besuch auf den Samstag gelegt hätten“, erklärt der Geschäftsführer der EST, Michael Metzler. Eine weitere Hürde hatten die Veranstalter am Kleinen Markt zu beseitigen: Die Baustelle an der Augustinerbrücke musste zurückgebaut werden, um dem Zwergenland, dem Markt für die Kinder, Platz zu machen. Für die Zeit des Weihnachtsmarkts wird auch die dortige Unterführung geöffnet sein.

Rund 170 Stände verteilen sich auf beide Märkte, etwas mehr als die Hälfte davon steht auf dem Mittelaltermarkt. Etwa 40 weitere Stände kommen an den drei Adventswochenenden in der Ritterstraße hinzu. Etwa 20 Prozent der Stände gehören zur Gastronomie. Neben den bewährten Ausstellern sind neue Stände hinzugekommen, etwa ein Anbieter von Wärmestofftieren, -schuhen und -kissen und eine Suppenküche. Auf dem Mittelaltermarkt bietet eine Dellen- und Beulenheilerin ihre Dienste an, ein Holzkünstler lädt ins Kabinett für Feingefühl und Lebensfreude ein und Sternenstaub ist das Thema eines weiteren Stands. Andere Aussteller beschäftigen sich mit der Druckkunst, dem Bau von Marionetten oder dem Handwerk des Böttchers. „Wir legen immer Wert auf ein authentisches Erlebnis“, sagt Marktleiterin Petra Pfeiffer. Daher können die Besucher bei diversen Workshops tief in die Materie eintauchen.

Den künstlerischen Part bestreiten die renommierten Künstler der Szene, die aus ganz Europa kommen - manche sind alte Bekannte, manche neu dabei. Insgesamt sind es wieder 50 Künstler, die rund 500 Programmpunkte auf vier Bühnen bringen. Ein umfangreiches Programm mit Märchenerzählern und Spielen ist den Kindern gewidmet.

Zudem breitet sich das Marktprogramm aus: So halten etwa WLB-Schauspieler die Lesung „SamS trifft Hern Bello“ im Märchenzelt. Das Münster Sankt Paul beherbergt die Gruppe Estampie, die Burg ist Schauplatz von Falknervorführungen, dem Bogenschießturnier und des Fackelumzugs. Außerdem lädt am Postmichelbrunnen die Weihnachtsinsel mit der lebendigen Krippe ein.

Das neue Sicherheitskonzept für den Markt beinhaltet zusätzliche Fluchtwege, zudem werden während des Markts Betonbarrieren vor den Eingängen aufgebaut. Der Esslinger Ordnungsamtsleiter Gerd Gorzellik kündigt außerdem verstärkte Polizeipräsenz an. „Auch offen getragene Maschinenpistolen können nicht ausgeschlossen werden“, sagt Gorzellik, mit dem Hinweis, dass dies kein Indiz für eine besondere Gefahrenlage, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme sei.

Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt wird am Dienstag, 29. November, um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Zieger auf dem Rathausplatz eröffnet. Die Stände öffnen um 16 Uhr. Bis zum 22. Dezember ist der Markt von 11 bis 20.30 geöffnet, donnerstags, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Am letzten Tag schließt der Markt um 18 Uhr. Der Wochenmarkt findet während des Weihnachtsmarkts in der Bahnhofstraße statt.

An den Wochenenden fährt ein Shuttlebus vom Daimler-Parkplatz in Mettingen sowie vom Parkplatz Eberspächer in Oberesslingen in die Altstadt. Mehr Infos gibt es unter www.esslingen-marketing.de