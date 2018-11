Anzeige

Öffnungszeiten Sonntag bis Mittwoch 11-20.30 Uhr Donnerstag bis Samstag: 11-21.20 Uhr Ausnahmen 27.11.2018 (Eröffnung) 16 Uhr 21.12.2018 (Schließung) Info folgt

Das Besondere am Weihnachtsmarkt in Esslingen ist die Mischung aus traditionellem und mittelalterlichen Markt, der sich über die ganze Stadt verteilt, seinen vielfältigen Ständen und dem bunten, einzigartigen Programm.

Uriger Mittelaltermarkt: Eintauchen in vergangene Zeiten

Rund um den Rathausplatz, auf dem dem kleinen Markt und am Hafenmarkt wird die Zeit zurückgedreht. Dort haben die Büdchen des Mittelaltermarktes ihren Platz. Das Schlagen von Metall auf Metall dringt aus der Schmiede, aus dem traditionellen Badehaus dampft es. Musiker begleiten Tänzer auf ihrem Dudelsack, der Feuerspucker unterhält das staunende Volk und beim Mäuseroulette wird gezockt, während im Märchenzelt Kinderaugen glänzen. Neben den täglichen Attraktionen locken zudem Puppenspieler, Rechenmeister und vieles mehr.

Klassischer Weihnachtsmarkt: Glühwein, Bratwurst, Geschenke

Auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen ist der traditionelle Weihnachtsmarkt aufgebaut. An Ständen für Kerzen, Spirituosen, Spielsachen und regionalen Erzeugerprodukten finden die Besucher mögliche Weihnachtsgeschenke. Ganz besondere Attraktionen auf dem Markplatz sind die große Weihnachtspyramide nach dem Vorbild der traditionellen Erzgebirgspyramide, die Kinderbackstube und das historische Karussell.

Parken und Shuttlebusse

Ebenfalls an den Adventswochenenden fahren Shuttlebusse über verschiedene Haltestellen den Schauplatz des weihnachtlichen Spektakels an. Es gibt zwei Pendelbusse, die von Oberesslingen beziehungsweise Mettingen samstags und sonntags im Halbstunden-Takt die Altstadt anfahren. Unter der Woche bieten die öffentlichen Parkhäuser in der Innenstadt Platz für das Auto.

Programm: Zeitreise mit dem Marktvolk

Auch in diesem Jahr sorgen altbekannte und neue Künstler aus ganz Europa für ein täglich wechselndes Kultur- und Unterhaltungsprogramm auf verschiedenen Bühnen.

Speisen und Getränke

Ob zeitgenössisch oder mittelalterlich, an den Eßständen findet wohl jeder Besucher sein Lieblingsessen. Bei Met, Glühbier und Apfelglühwein wird es auch den größten Frostbeulen wieder warm.

