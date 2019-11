Esslingen (red)Leckere Speisen, warmer Punsch, weihnachtliche Buden – der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt öffnet am Dienstag um 16 Uhr. Neben den klassischen Ständen auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen verwandelt sich der Bereich rund um Rathaus, kleinen Markt und Hafenmarkt in ein mittelalterliches Treiben. Dort zeigen Feuerschlucker, Musikanten und Glasbläser ihr Können. Außergewöhnliche Aktionen wie im Zuber baden, Bogenschießen oder mittelalterlicher Tanz begeistern die Besucher.

