EsslingenMan wird bescheiden. Dass die Schadstoffmessungen in 14 Kitas und Kindergärten, deren Gebäude im Besitz der Stadt Esslingen sind, „nur“ bei fünfen „geringfügige“ Beanstandungen ergeben haben, könnte man schon fast als gute Nachricht vermelden. Auch die Eltern und die Erzieherinnen werden erleichtert sein, dass das Ausmaß bislang nirgendwo eine so verheerende Schadstoffbelastung – und damit auch Verunsicherung – wie an der Zollberg-Realschule erreicht hat. Was die Messergebnisse an einzelnen Schulen und Kitas nicht herunterspielen soll.

Nachdem der Baubürgermeister das Thema bekanntlich lange Zeit nicht ernst genommen hatte, bemüht sich