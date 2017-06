Was zuerst auffällt, ist der Geruch von kaltem Rauch. Er schlägt einem schon vor der Tür entgegen. In der Wohnung riecht es extremer. Der blaue Teppichfußboden ist fleckig, durch die Fenster dringt wenig Licht. Im Fernseher läuft ein Morgenmagazin. Ein Mann Anfang 30 in T-Shirt und Unterhose sitzt auf dem Bett. Was auch immer Nermina Dziuba in diesem Moment denken mag -man sieht es ihr nicht an. Lächelnd geht sie auf den Mann zu, reicht ihm ihre Hand und fragt, wie es ihm heute gehe. Ein bisschen wirkt sie deplatziert hier, in ihrer blütenweißen Arbeitskleidung. Während sie sich mit ihm unterhält, reicht sie ihm