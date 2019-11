ES-OberesslingenMorgens um sieben ist die Welt auf der Breslauer Straße noch in Ordnung. Eine halbe Stunde später müssen sich dort radelnde Schülerinnen und Schüler aber zwischen parkenden Autos, Bussen, Fußgängern und Elterntaxis durchquetschen. Seitdem die Stadt im Frühjahr 2018 die Radspur Knall auf Fall beseitigt hat, sind die Pedaleure auf die Fahrbahn verbannt. Die Aufhebung des Radwegs hat damals hohe Wellen geschlagen – nicht nur am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und in der Realschule Oberesslingen (RSO). Der Oberesslinger Bürgerausschuss war sauer – auch deshalb, weil die Stadt ihn über die Aufhebung des Radwegs vorab nicht informiert, sondern