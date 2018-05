Anzeige

EsslingenDie Enttäuschung sitzt tief bei den Zwiebelfestwirten. „Dass man das so erfahren muss – so ein Geschäftsgebaren, wie das von Oberbürgermeister Zieger, habe ich noch nie erlebt“, sagt Gerd Trautwein, der zusammen mit Frank Jehle die Zwiebelfest GmbH vertritt. Erst der Presse habe man entnommen, dass die Stadt nach einer Übergangsfrist von drei Jahren die große Freilufthocketse in eigener Regie stemmen will. „Dann sind wir raus, mehr als 30 Jahre zählen offenbar nicht.“ Wenn der Frust so groß ist, dann tun sich natürlich Fragen auf. Zum Beispiel die, ob die in der GmbH vereinigten Wirte überhaupt noch Lust haben, die Übergangszeit bis zum Sommer 2021 zu bestreiten. Einen Antrag, das diesjährige Zwiebelfest auszurichten, haben die Wirte bereits gestellt, doch das war vor der Hiobsbotschaft. Trautwein und Jehle verweisen auf eine Gesellschafterversammlung in nächster Zeit, bei der dann demokratisch darüber entschieden werden soll, wie es weitergeht. Dabei wird es dann wohl auch die Frage gehen, ob die Bezeichnung Zwiebelfest unter einer neuen Konstellation überhaupt noch eine Rolle spielen darf. Denn diesen Namen haben sich die Zwiebelfest-Wirte gesichert.

Welche Kriterien gelten?

Entscheidungen unter dem frischen Eindruck der Zukunftspläne für das Fest gibt es also nicht, dafür aber jede Menge Unverständnis ob der Tatsache, dass die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) und diverse städtische Ämter eine neue Konzeption erarbeitet haben, ohne die Zwiebelfestwirte mit an den Tisch geholt zu haben. Das Konzept sei grundsätzlich keine schlechte Idee, sagt Jehle und versichert, dass die Wirte gegenüber Neuerungen durchaus aufgeschlossen gewesen wären. Ihr Zorn richtet sich vor allem gegen OB Jürgen Zieger und da wird von Trautwein und Jehle schon mal darauf hingewiesen, dass man für die jährliche Ausrichtung des Benefizessens für die Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Jürgen Zieger an der Spitze wohl gut genug sei, aber ansonsten eben nicht mehr gebraucht werde.

Die Stimmungslage in den Fraktionen des Esslinger Gemeinderats ist eindeutig. Sie werden sich am kommenden Montag im Verwaltungsausschuss erstmals mit dem Thema öffentlich befassen, bevor es am 18. Juni zum endgültigen Schwur kommen soll. Ein Neustart oder eine Weiterentwicklung wird von allen Seiten gefordert (siehe nebenstehenden Beitrag), doch der Teufel sitzt bekanntlich im Detail. Findet mit Blick auf das Fest im Jahr 2021 das statt, was der rechtliche Rahmen vorgibt, dann kann es passieren, dass das Esslinger Fest weitgehend ohne Beteiligung von Esslinger Wirten über den Markt- und Rathausplatz geht. Denn es liegt nun einmal in der Natur einer offenen Ausschreibung, dass, wie im Falle des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes, Kriterien im Vordergrund stehen, die es zu erfüllen gilt, wenn man als Wirt den Zuschlag für das Fest erhalten will. Dessen Herkunft spielt dabei keine Rolle, wie auch OB Zieger während der Präsentation der neuen Konzeption einräumen musste.

Dass lässt nun die anstehenden Beratungen im Stadtparlament in einem etwas anderen Licht erscheinen, denn dort herrscht schon die Meinung vor, dass bei aller Notwendigkeit eines Neustarts sichergestellt werden müsse, dass ein Esslinger Fest auch überwiegend von Esslinger Gastronomen bestritten werden muss. Das Thema ist also noch nicht in trockenen Tüchern und die Stadt darf getrost davon ausgehen, dass die Zwiebelfestwirte ein ganz besonders waches Auge auf die Ausschreibung werfen werden und jede Unregelmäßigkeit Folgen haben wird.

Jehle weist Vorwurf zurück

Den Vorwurf, die Zwiebelfestwirte würden sich gegenüber anderen Gastronomen abschotten und lieber ihr eigenes Süppchen kochen, weist Jehle zurück. Ihm sind auch die vier Esslinger Gastronomen nicht bekannt, von denen EST-Chef Michael Metzler behauptet, sie hätten sich für das Zwiebelfest beworben und seien letztlich abgelehnt worden. Und was die künftige Planungssicherheit auch angesichts hoher Investitionen in die Lauben angeht, haben Jehle und Trautwein ihre Zweifel, ob sich künftig genügend Wirte für das neue konzipierte Fest finden werden. Aktuell wird es da um den Esslinger Gastronomiebetrieb „Der rote Hirsch“ gehen, der für diesen Sommer als neues Mitglied der Wirtegemeinschaft auf dem Zwiebelfest eingeplant ist. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. Und ob sich die aktuellen Zwiebelfestwirte in drei Jahren im Rahmen einer offenen Ausschreibung bewerben, ist auch noch nicht raus. „Wir müssen erst einmal über den Schock hinwegkommen“, sagt Gerd Trautwein.

Von 2020 an bis 2025 hat die Verwaltung schon einmal jährlich 50 000 Euro Euro an Zuschüssen für den Fall eingeplant, dass die Stadt vermutlich über die EST das Fest übernimmt. Unter der Regie der Zwiebelfest GmH seien die Steuerzahler nie zur Kasse gebeten worden, betont Frank Jehle. Dass Themen wie Wein aus dem Bottwartal, ein gelber Maserati oder der Streit mit dem Eißele-Wirt das Image des Festes nicht gerade positiv befördert haben, räumen auch Jehle und Trautwein ein. Gleichwohl nehmen sie für sich in Anspruch, mit dem Zwiebelfest vor allem auch gastronomische Maßstäbe gesetzt zu haben, die unter der neuen Konstellation nicht gehalten werden könnten.

Das sagen die Fraktionen im Gemeinderat

Am kommenden Montag wird sich der Verwaltungsausschuss des Esslinger Gemeinderats erstmals in öffentlicher Sitzung mit der Zukunft des Zwiebelfestes beschäftigen. In den Fraktionen stehen die Zeichen auf Neuanfang oder Weiterentwicklung. Thema ist aber auch die Frage, ob es im Rahmen einer offenen Ausschreibung gelingen kann, örtlichen Gastronomen auf dem künftigen Fest den Vorzug zu geben.

Andreas Koch, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion: „Wir stehen voll und ganz hinter einem Neustart“, sagt Koch. Noch habe man sich nicht mit den Details der neuen Konzeption befasst, aber für seine Fraktion gehe es darum, möglichst viele Esslinger Wirte auf das Fest zu holen. Das entspreche ja auch dem Grundgedanken des Zwiebelfestes. Nun müsse die Stadt erklären, wie sich die Situation rechtlich darstelle. Dass die Zwiebelfestwirte nicht mit in die neue Konzeption einbezogen worden sind, könnte aus Kochs Sicht „als stillos empfunden werden“. Es gehe jetzt aber nicht darum, die Stilbrille aufzusetzen, sondern die Sachbrille.

Jörn Lingnau, Fraktionschef der CDU: „Wir werden nicht zustimmen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Esslinger Fest ohne Esslinger Wirte stattfindet“, macht Lingnau deutlich. Die Ausschreibung müsse entsprechend gestaltet werden, um hiesigen Gastronomen bevorzugte Chancen einzuräumen. Dazu müssten nun zunächst einmal rechtliche Fragen geklärt werden. „Aber ein Neustart muss sein“, betont Lingnau, der in den vergangenen Jahren viele Entwicklungen auf dem Zwiebelfest beobachtet hat, die ihm nicht gefallen haben.

Jörg Zoller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler: In seiner Fraktion gebe es durchaus unterschiedliche Meinungen, auch was den Umgang mit den Zwiebelfestwirten angehe. Alle Gespräche hätten ohne die bisherigen Akteure stattgefunden, „das ist nicht glücklich gelaufen“. Anstatt von einem Neustart spricht Zoller lieber von einer Weiterentwicklung. Was die Kriterien für eine offene Ausschreibung angeht, so müssten die erst noch entwickelt werden. Ein Kriterium könne dabei ja auch die Verwurzelung mit Esslingen sein. „Aber wenn nicht alle Wirte aus Esslingen sind, dann ist das kein K.o.-Kriterium.“

Carmen Tittel, Fraktionschefin der Grünen: „Wir wollen Esslinger Wirte haben, denn es ist ein Esslinger Fest“, macht Tittel deutlich. Deshalb müssten die Kriterien so ausgestaltet werden, dass es hiesigen Wirten gelingt, dabei zu sein. Gleichwohl müsse die Ausschreibung transparent über die Bühne gehen. Ansonsten findet Carmen Tittel die Ideen im Zusammenhang mit der neuen Konzeption gut. Allerdings seien noch einige Fragen offen, die von der Verwaltung beantwortet werden müssten.