Zwiebelfest eröffnet am 3. August

Wirte kritisieren Zuschuss für städtisches Konzept

Mit „Euphorie und Kraft“ wollen die sieben Zwiebelfest-Wirte in die 32. Auflage der großen Esslinger Stadthocketse starten. Wie es mit dem Zwiebelfest in den kommenden Jahren weitergeht, darüber soll am Montag der Gemeinderat entscheiden.