EsslingenNach der Entscheidung der Zwiebelfestwirte, nicht mehr als Veranstalter der großen Marktplatz-Hocketse zur Verfügung stehen, richten die Esslinger Stadtverbände von CDU und Junger Union (JU) heftige Vorwürfe an die Adresse von Oberbürgermeister Jürgen Zieger und Stadtmarketing-Chef Michael Metzler. Sie bedauern die Absage und weisen die Schuld dafür dem OB und dem EST-Geschäftsführer zu. Indem die Zwiebelfestwirte nicht in die Diskussion eingebunden worden seien, habe sich Zieger verhalten, „wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen“, so der Esslinger CDU-Vorsitzende Tim Hauser in einer Mitteilung. Hauser lobt das „vorbildliche Konzept“