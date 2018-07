EsslingenMachen sie es, oder machen sie es nicht? Diese Frage war nun einige Zeit unbeantwortet geblieben, seit die Esslinger Stadtverwaltung Anfang Mai verkündet hatte, sie wolle das Zwiebelfest in Eigenregie übernehmen. Nun steht fest: Sie machen es. Gemeint sind die Wirte der Zwiebelfest GmbH, die besagte Festivität seit etwa zehn Jahren betreiben. „Es wird auch in diesem Jahr wieder, wie in den gut 30 Jahren zuvor, ein Zwiebelfest auf dem Esslinger Marktplatz geben“, räumt der Gastronom Gerd Trautwein letzte Zweifel aus dem Weg. Immerhin: Die vom Gemeinderat initiierten Pläne, den Wirten in drei Jahren das Zwiebelfest wegzunehmen, um es dann in die