EsslingenDie Stadtverwaltung arbeitet an einem Plan für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Esslingen und prüft in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, in Oberesslingen einen zweiten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) einzurichten. Auf diese Weise könnten sowohl der ZOB am Hauptbahnhof als auch der Altstadtring und die großen Zufahrtsstraßen in die Innenstadt entlastet werden – so die Überlegungen von Bürgermeister Ingo Rust, der für den Busverkehr in der Stadt zuständig ist.

Im Rahmen der EZ-Sommerredaktion zur Zukunft des seit zwei Jahren brachliegenden ZOB an der Berliner Straße hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger verwundert darüber gezeigt, weshalb der alte Busbahnhof nicht in ein Gesamtkonzept mit einbezogen wird, um die Engpässe am neuen ZOB in den Griff zu kriegen. Die Buslinien auf den neuen und alten Busbahnhof verteilen und auch die Fernbuslinien mit einbinden – das ist für viele Menschen in der Stadt durchaus ein naheliegender Gedanke.

Tatsächlich sorgt das derzeitige Konzept für den Busverkehr zumindest zeitweilig für Engpässe sowohl auf dem ZOB am Bahnhof, als auch auf den umliegenden Straßen. Alle 15 Minuten erreichen die Busse aller Linien den Bahnhof, um ihn dann kurz darauf gesammelt wieder zu verlassen. Während der An- und Abfahrtszeiten werden die Busse bevorrechtigt und der Autoverkehr kommt vor allem während der Hauptverkehrszeiten nicht selten zum Erliegen.

„S-Bahnen sind unpünktlich“

„Der neue ZOB ist deshalb sehr stark ausgelastet, weil wir alle Buslinien auf den Anschluss an die S-Bahn ausgerichtet haben“, erklärt Ingo Rust. Zwischen den Taktzeiten sei der Busbahnhof allerdings leer. Wenn es nun darum geht, das Nahverkehrsangebot in der Zukunft noch auszubauen, dann bleiben aus Sicht des Bürgermeisters zwei Alternativen. Entweder man gibt die direkte Anbindung an die S-Bahn auf, „die uns momentan ohnehin nicht viel bringt, weil die S-Bahnen in der Regel unpünktlich sind“. Das führe übrigens immer wieder zu Beschwerden von Fahrgästen, die sich allerdings nicht über die unpünktlichen S-Bahnen, sondern über die angeblich unpünktlichen Busse beklagten, so Rust. Allerdings seien es in der Regel die Busse, die sich an die Fahrpläne halten würden.

Als zweite Option ist ein weiterer Zentraler Omnibusbahnhof in Oberesslingen in der Diskussion, zumal Rust auf die Beschlüsse des Gemeinderats verweist, wonach der alte ZOB an der Berliner Straße verkauft und überbaut werden soll. Aber auch ohne diese Vorgabe macht ein zweiter ZOB im östlichen Teil der Stadt für den Bürgermeister Sinn, zumal der Anschluss an die S-Bahn ja auch über den Bahnhof Oberesslingen garantiert sei. Wenn es gelinge, die sogenannten Tangentiallinien, also Buslinien ohne direkte Verbindung mit dem Stadtzentrum, am Hauptbahnhof vorbeizuführen und trotzdem die Fahrgäste zur S-Bahn zu bringen, dann wäre dies nach Einschätzung von Rust ein klarer Vorteil für den Busverkehr: Einige Busse müssten dann gar nicht mehr in die Innenstadt. So ließen sich Staus vermeiden und es werde auch eine größere Pünktlichkeit erreicht.

„Es geht nicht nur um die Kapazitätsschwierigkeiten am neuen ZOB, sondern auch um die Kapazitätsprobleme, die jeder von uns jeden Morgen am Altstadtring und auf den Zufahrtsstraßen zur Innenstadt erlebt“, sagt Ingo Rust. Deshalb mache es sehr wohl Sinn, über einen zweiten Zentralen Omnibusbahnhof nachzudenken, der eben nicht im Stadtzentrum angesiedelt sei. Auf diese Weise könnte übrigens auch der Fernbusverkehr besser in das System mit eingebunden werden. Dieser wird derzeit über eine Haltestelle an der Fritz-Müller-Straße am Oberesslinger Bahnhof bedient.

Ein zweiter ZOB – das ist für den Bürgermeister nicht nur ein Gedankenspiel, sondern ein konkreter Prüfpunkt, der im Zusammenhang mit den Ausbauplänen für den öffentlichen Nahverkehr angegangen werden soll. Rust: „Es geht um eine Angebotskonzeption, bei der wir auch überlegen, ob wir neue Linien oder neue Linienführungen brauchen. Die Frage ist: Müssen wir alle Buslinien über die Innenstadt führen, oder gibt es auch eine Lösung östlich der Altstadt?“

So sind die Linien verteilt

Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) ist mit Wirkung zum 1. Juli 2018 wieder mit dem Betrieb des Stadtverkehrs Esslingen betraut worden. Die entsprechende Fahrplanleistung erbringt der SVE zusammen mit seinen Partnern. Im Einzelnen ist die Verkehrsleistung so zugeordnet:

SVE: Linien 101, 102, 103, 105, 111, 113, und 118

Albert-Rexer: Linien 104, 108, 109, 110, 112, 115, 132, 138, N12 und N13

GR Filderexpress: Linien 119, 120, 121, 122, 131

KOMMENTAR: Ernsthaft prüfen

Auf den ersten Blick ist die Idee bestechend: eine große Drehscheibe für den Öffentlichen Nahverkehr, für Fernbusse und Taxis auf dem neuen und alten ZOB. So ist es in vielen anderen Städten, und das Zusammenspiel verschiedener Verkehrsmittel an einem Ort wird von den Fahrgästen geschätzt. Deshalb stutzt man erst einmal, wenn Bürgermeister Ingo Rust nun für Esslingen eine Lösung ins Spiel bringt, die einen zweiten Zentralen Omnibusbahnhof in Oberesslingen vorsieht. Doch bei näherer Betrachtung gibt es durchaus Argumente, die es sinnvoll erscheinen lassen, über diese Variante zumindest ernsthaft nachzudenken, und sie nicht von vorn herein als reine Notlösung abzutun.

Die Kapazitäten auf Straßen und Plätzen rund um den Bahnhof sind überschaubar und ob der räumlichen Enge wird es kaum möglich sein, noch mehr Busse und Autos auf die Fahrbahnen zu bringen. Entzerren lautet daher eine Alternative, indem man Busse erst gar nicht ins Zentrum leitet, deren Ziele ohnehin außerhalb der Innenstadt liegen. Die Kunst wird sein, die Linien so aufeinander abzustimmen, dass es nicht nur beim Umsteigen auf die S-Bahn, sondern auch beim Wechsel von Bus zu Bus nicht zu Zeitverlusten und zusätzlichen Umsteigebeziehungen kommt. Andernfalls könnte die Idee eines zweiten ZOB schnell wieder in der Schublade verschwinden.