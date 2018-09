EsslingenSie verkleiden sich als Wolf, Katze, Hase, Fuchs oder erfinden ein Tier, dem sie einen eigenen Charakter geben – die Furries. Furry steht für Menschen, die sich in aufwändigen Tierkostümen wohl fühlen und manchmal darin herumlaufen. So wie am Samstag in Esslingen. Um die 160 Furries trafen sich zum Suitwalk und sorgten in der Altstadt für große Augen.

„Die sehen gruselig aus.“ Ein etwa vierjähriges Mädchen drängt sich an die Beine des Vaters und starrt halb ängstlich, halb fasziniert auf das bunte Treiben auf dem Hafenmarkt. Dort lehnen große bunte Katzen, Wölfe, Füchse und diverse Phantasietiere am Brunnen, posen für die vielen