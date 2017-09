Anzeige

Zwei der drei drogenabhängigen Straftäter, die am späten Samstagabend aus der forensischen Psy­chiatrie in Zwiefalten entflohen sind, sitzen seit gestern Nachmittag wieder in Justizvollzugsanstalten. In Esslingen-Zell war die Polizei am Nachmittag erfolgreich und stellte die flüchtigen Ausbrecher im Marktkauf. Die Suche nach dem dritten flüchtigen Ausbrecher wird intensiv fortgesetzt.

Einer Streife der Verkehrspolizei war gestern gegen 15 Uhr in der Alleenstraße ein Opel Astra aufgefallen, der mit zwei Personen besetzt war. Als die Männer den Streifenwagen erkannten, beschleunigte der Opel