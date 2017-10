Anzeige

Esslingen (pol) - Am Samstagabend, kurz vor 21.30 Uhr, meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadteil Hohenkreuz eine erhängte Person im Dachgeschoss des Hauses. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Suizident eine Beziehung zu einer in dem Gebäude wohnhaften 49-Jährigen führte. Bei der Überprüfung ihrer Wohnung konnte die ebenfalls aus Rumänien stammende Frau nur noch tot aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Umständen der Tat dauern an. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.