EsslingenVor 16 Jahren hatte Ralf Schulz in Thailand den Tsunami überlebt, nach seiner Rückkehr organisierte er im Esslinger Kulturzentrum Komma das erste „Rock for One World“-Benefizkonzert (ROW) zugunsten anderer Opfer. Daraus wurde ein jährliches Benefizkonzert, Freunde von Ralf Schulz führen es auch nach dessen Tod im Jahr 2014 weiter. Heute geht der Erlös an regionale Initiativen, und das in großer Verlässlichkeit und Treue. In diesem Jahr profitieren unter anderem Wildwasser Esslingen, der Aktionskreis für Menschen mit und ohne Behinderung (AKB) in Kirchheim, das Kirchheimer Projekt „Hängebrücke“, das Hospiz in Esslingen und die