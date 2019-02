Anzeige

Stuttgart /Esslingen (biz)Das Land ist bereit, der Stadt Esslingen zwei weitere Realschulen zu bewilligen. Das hat der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle unter Bezugnahme auf das baden-württembergische Kultusministerium mitgeteilt. Demnach werde die erste der beiden Schulen bereits zum kommenden Schuljahr genehmigt.

Laut Auskunft aus dem Esslinger Rathaus hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in ihrem Schreiben an Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) anerkannt, dass die Stadt perspektivisch sechs zusätzliche Realschulzüge braucht. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr beim Land den Bedarf zweier weiterer Realschulen beantragt.

Die Verwaltung plädiert nach wie vor dafür, sie an ihren auslaufenden Werkrealschulstandorten in der Pliensauvorstadt und in den Oberesslinger Lerchenäckern zu verorten.

Doch nach wie vor gibt es unterschiedliche Positionen im Gemeinderat, wo diese fehlenden sechs Züge an den weiterführenden Schulen in Esslingen untergebracht werden sollen. Erste Hinweise könnte der Arbeitskreis Schulentwicklung bringen, in dem die Fraktionen, die Eltern, die Stadt und die Schulen vertreten sind. Die beiden bestehenden Esslinger Realschulen laufen über. Deshalb erhofft sich das Rathaus eine zügige Entscheidung des Gemeinderat.