Esslingen (red) -In der Stadtinformation am Marktplatz ist gestern die zweimillionste Kundin begrüßt worden. Das automatische Zählsystem hatte Alexandra Klinckert aus Ostfildern errechnet, als sie am Schalter Tickets für den Weltweihnachtszirkus kaufte. OB Jürgen Zieger und EST-Geschäftsführer Michael Metzler überraschten sie mit einem besonderen Geschenk: Sie bekam eine der ersten Esslinger Kuscheldecken mit Esslingen-Motiven überreicht. „Wenn jetzt die kalten Tage kommen, ist das genau das Richtige“, sagte der Jubiläumsgast. Sie komme oft nach Esslingen. Die Stadt habe so viel zu bieten, meinte sie. Dabei schaue sie regelmäßig auch in