Esslingen (red) - Hans Busch in Hohenkreuz und Elisabeth Fleischer in Sulzgries feiern am heutigen Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Die Eßlinger Zeitung gratuliert herzlich und schließt sich allen Gratulanten mit den besten Wünschen an.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w