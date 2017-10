Anzeige

Esslingen/Hedelfingen (red) - Wegen einer Veranstaltung in Hedelfingen werden die Haltestellen „Manzeller Weg“ und „Amstetter-straße“ am Sonntag, 8. Oktober, auf der Linie 103 von Betriebsbeginn bis Betriebsende in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren. Weitere Informationen sind im Internet beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) oder auf der Homepage der Städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen (SVE) abrufbar. Zudem hängen Hinweise an den Haltestellen aus.

