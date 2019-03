EsslingenEin gastronomisches Vollprogramm mit Service, Glas und Porzellan, oder ein Street Food Festival als Sommerfest auf dem Esslinger Markt- und Rathausplatz? Das ist im Moment die Frage, und die könnte schon am 8. April abschließend beantwortet werden. Dann nämlich will die Verwaltung den Gemeinderat darüber informieren, welcher Variante sie für ein Sommerfest in diesem und im nächsten Jahr zuneigt. Kurz vor Ablauf der Anmeldefrist haben zwei Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen: Eine Gemeinschaft von neun Gastronomen, die unter dem Titel „Esslinger Sommer“ antritt, und der Esslinger Eventmanager und Gastronom Enzo Messinese, der zusammen mit seinem Partner Mark Wilcke auf ein Street Food Festival setzt.

Die Vorgeschichte ist bekannt: Das Zwiebelfest ist Vergangenheit, nachdem die Wirte hingeworfen haben. Nun gilt es dieses und nächstes Jahr zu überbrücken, bis die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) die Sommerveranstaltung auf dem Markt- und Rathausplatz mit eigener Konzeption übernimmt. Theoretisch bleibt Interessenten noch bis Sonntag Zeit, sich bei der Stadt für die Interimszeit als Veranstalter einer Festivität zu bewerben. Dass es quasi in letzter Minute noch einen Antrag gibt, davon gehen Rathaussprecher Roland Karpentier und Gerhard Gorzellik, Leiter des Esslinger Ordnungsamtes, eher nicht aus. Und so deutet vieles darauf hin, dass die Entscheidung zwischen einem eher traditionell ausgelegtem Sommerfest und einem Street Food Festival fällt.

Schon am 8. April könnte Klarheit herrschen, wenn die Verwaltung dem Gemeinderat ihre Präferenz mitteilt. Denn weil es im vorliegenden Fall um nichts anderes geht, als um die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für den Markt- und zumindest einen Teil des Rathausplatzes, liegt die Entscheidung bei der Verwaltung und in letzter Konsequenz bei Oberbürgermeister Jürgen Zieger. „So etwas kommt jedes Jahr mehrmals vor“, sagt Gerhard Gorzellik, insofern handele es sich auch nicht um einen ungewöhnlichen Vorgang. Nun geht es darum, die beiden vorliegenden Anträge zu prüfen. Inhaltliche Fragen, also ob im vorliegenden Fall die Wirtegemeinschaft mit ihrem Konzept oder Street Food zum Zuge kommen soll, spielen dabei laut Ordnungsamtschef keine Rolle: „Es geht rein um die öffentlich rechtlichen Vorschriften.“ Und wenn beide Antragsteller die Kriterien gleichermaßen erfüllen? „Ein Patt wäre schwierig“, sagt Gorzellik und sieht in einem solchen Fall drei Auswege: Entweder es gilt das Windhundprinzip, wonach derjenige den Zuschlag erhält, der sich zuerst gemeldet hat, es wird ausgelost, oder in einem Jahr gibt es Rostbraten und im anderen Street Food.

Einvernehmen mit Gemeinderat

Wenn es tatsächlich auf ein Windhundverfahren hinauslaufen würde, dann hätte wohl die Wirtegemeinschaft aus Salvatore Marrazzo (Accanto und Cosmopolita), Oliver Bremer (Weinstube Eißele und Goldener Ochse), Annette Currle (Currles Culinatium), Kay Rügner (Dulkhäusle und Gambrinus), Fotios Anastasiou (Fleischmanns), Ioannis Siavilas (Joe Penas), Savvas Savvidis (Jack Moody´s), Thomas Kielmeyer (Kielmeyers Besen) sowie Steffen Kauderer und Christian List (Der Rote Hirsch) die besseren Karten. Denn Christian List ist schon im Dezember vergangenen Jahres mit einem Antrag im Ordnungsamt vorstellig geworden.

Aber auch wenn die Entscheidungshoheit letztlich bei der Verwaltung liegt, ist dieser nach den Worten von Roland Karpentier daran gelegen, ein möglichst breites Einvernehmen mit den Mitgliedern des Gemeinderats zu erzielen. Denn schließlich ist das Thema emotional hoch aufgeladen und durchaus dazu angetan, Empfindlichkeiten auszulösen. Wie es dann vom Jahr 2021 an mit einer endgültigen Nachfolgeveranstaltung für das bisherige Zwiebelfest weitergehen wird, ist noch Zukunftsmusik. Da ist die EST gefordert, mit einem überzeugenden Konzept die Weichen zu stellen.