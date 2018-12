Esslingen/Ostfildern (rok) - Die Städte Ostfildern und Esslingen erhalten aus einem neuen Förderprogramm des baden-württembergischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Geld für Quartiersmanagement in Nellingen und in Mettingen. In Stadterneuerungsgebieten wolle man künftig auch nichtinvestive Projekte unterstützen, erklärte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die gestern die bewilligten Projekte bekannt gab. Es werden 13 Städte berücksichtigt. Durch die Programme „Soziale Stadt“ und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wolle man den sozialen Zusammenhalt sichern und verbessern. „Mit Verfügungsfonds oder speziellen