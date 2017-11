16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht

16.11.2017 Am Weltpankreastag erstrahlt die Esslinger Burg in lila Licht Quelle: Rabus

Anzeige

Esslingen (red) - Heute Abend erstrahlt die Esslinger Burg zwischen 17 und 23 Uhr in lila. Der Weltpankreaskrebstag, der jedes Jahr weltweit auf Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse aufmerksam machen möchte, hat sich dieses Erkennungszeichen zur Marke gemacht. Weltweit erstrahlen Gebäude und Sehenswürdigkeiten in lila, von den Sioux Falls in South Dakota bis zum Rickmer Rickmers Museumsschiff im Hamburger Hafen. In diesem Jahr beteiligt sich auch die Stadt Esslingen an der Beleuchtungsaktion und lässt ihr Wahrzeichen, die Burg, in lila erstrahlen.