ES-ZellDie ökologische Siedlung auf dem Egert ist jetzt mit Bussen erreichbar. Am Sonntagmorgen fuhr der erste Bus der Line 103 in das Wohngebiet. Ab Herbst soll der Fahrplan erweitert werden. Mit der Anbindung der ökologischen Mustersiedlung an den Öffentlichen Personennahverkehr, für die sich der Esslinger Jugendgemeinderat stark gemacht hatte, wird ein lang gehegter Wunsch der Bewohner des Egerts wahr. Denn die ersten Bewohner zogen bereits im Jahr 2006 in die energieeffizienten Häuser auf den Egert ein.

Trotz Nieselregens warteten am frühen Sonntagmorgen drei Fahrgäste am Zeller Bahnhof auf die Jungfernfahrt – darunter Mark Wendt und Naomi